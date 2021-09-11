Вибори мера Харкова — офіційно розпочалась виборча кампанія

Виборчий процес стартував 11 вересня.

Після смерті Геннадія Кернеса 16 грудня 2020 року в Харкові роль міського голови виконує Ігор Терехов, секретар міськради. Він також буде висуватися на роль мера. Про свій намір балотуватися заявляли Михайло Добкін і Костянтин Немічев. Останнього висували як майже єдиного кандидата від проукраїнських сил. Тепер їм потрібно офіційно подати документи — стартувала виборча кампанія.

Про це пише сайт міськради.

Графік підготовки до виборів такий:

11.09 — 16.09 харків’яни можуть змінити адресу голосування

21.09 — 30.09 кандидати подають документи до виборчої комісії

8.10 оприлюднення списку кандидатів.

Відзначимо, що змінити місце голосування — виборчу адресу можна через "кабінет виборця" з цифровим підписом, який отримують в банку. Другий варіант — при особистому візиті до відділу ведення реєстру виборців із заявою.

Напередодні на виборах в Харкові з’явився ще один кандидат. Партія "Європейська солідарність" відкликала голос з відбору єдиного кандидата і висунула свого — Олександра Скорика.

Раніше "Телеграф" писав, що знайшли двійника Кернеса, який заявив, що піде на вибори.