Вибори в Харкові: "журналіст"-сепаратист в компанії Добкіна і майже єдиний кандидат від проукраїнських сил

Що відбувається в Харкові перед виборами.

У Харкові 31 жовтня цього року мають відбутися вибори міського голови, тож передвиборча гонка починає набирати обертів, а кандидати виходять до людей. Зокрема на вулицях міста був помічений один з кандидатів Михайло Добкін, а поруч з ним Андрій Бородавка, якого раніше в Україні засудили за сепаратизм.

Відповідним фото поділився журналіст Павло Федосенко.

"Якщо раніше майже на кожній зустрічі (Добкіна, — ред.) відсвічував засуджений сепаратист Олег Новіков, то тепер його змінив Андрій Бородавка (в сірому костюмі). Ви будете сміятися, але теж — засуджений сепаратист і бард "російської весни", — написав він.

Бородавка, називаючись журналістом, в квітні 2014 року разом з проросійськими силами брав участь у захопленні ОДА та погромах на каналі "АТН". Крім того, він активно публікував в соцмережах записи з коментарями на підтримку супротивників Євромайдану.

У листопаді того ж року, після виклику в СБУ, він покинув Україну і регулярно з’являвся в ефірах російського телебачення, де його титровали, як "правозахисника".

Бородавка намагався отримати громадянство Росії і навіть звертався до російського президента Володимира Путіна, однак після появи інформації про те, що він причетний до розкрадання і розтрат коштів на "російську весну" в Харкові, його звідти депортували.

У 2016 році його затримали в аеропорту "Бориспіль" при спробі в’їхати в Україну. Тоді йому оголосили підозру по ч1. ст.110 (замах на територіальну цілісність України).

У тому ж році Дзержинський райсуд Харкова визнав винним Бородавку в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, однак з урахуванням угоди підозрюваного з прокурором, призначив йому умовний термін.

Тим часом у понеділок передвиборними заявами відзначилися і інші політичні сили.

Зокрема проукраїнські сили оголосили про висунення єдиного кандидата на виборах. Ним став Костянтин Немічев з "Нацкорпуса".

Його підтримали "Європейська солідарність", "Голос", "Демократична сокира", "Національний корпус" та інші.

Сам Немічев підтвердив цю інформацію у себе в Фейсбук.

Втім, пізніше Євросолідарність відкликала свій підпис, заявивши про підозри в нечесному голосуванні. У прес-службі партії зазначають, що вони і далі будуть дотримуватися положень меморандуму про чесне ведення виборчої кампанії, але залишили за собою право висунути власного кандидата.

Як повідомлялося раніше, попередні вибори в Харкові відбулися 4 листопада 2020 року, на них тоді переміг Геннадій Кернес, який в той час знаходився на лікуванні в Німеччині.

16 грудня 2020 року стало відомо про те, що Кернес помер.

24 лютого міськрада прийняла рішення про дострокове припинення його повноважень.