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Знайшовся двійник Кернеса: хто він і чи піде на вибори

Автор
Г. Лубенець
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Автор
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Знайшовся двійник Кернеса: хто він і чи піде на вибори Новина оновлена 28 серпня 2021, 18:56
Муджирі і Кернес

Харків сполошили новини про "реінкарнацію Кернеса"

Користувачі мережі виявили дивовижну схожість між колишнім мером Харкова Геннадієм Кернесом і відомим в колах автолюбителів блогером Євгеном Муджирі і запустили чутки, що той буде балотуватися в мери міста.

Відповідний пост з’явився 27 серпня в телеграм-каналі "Сонцеликий Харків", де в жарт припустили, що знайшли "реінкарнацію Кернеса".

"Кароч молодий Гена буде висуватися на мери Сонцеликого", — сказано в повідомленні.

Оригінальний пост про Муджирі
Оригінальний пост про Муджирі

Сам же Муджирі гумор оцінив і пожартував у відповідь.

"Не хотів говорити завчасно. Але якщо вже харківський телеграм-канал злив цю інформацію, то доведеться зізнатися. Буду йти в мери", — написав він у себе в Фейсбук.

В "Сонцеликому Харкові" відповідь Муджирі не залишили без уваги і навіть спрогнозували, що блогер зможе набрати на виборах більше голосів, ніж інший кандидат на цю посаду Михайло Добкін.

Реакція на повідомлення Муджирі
Реакція на повідомлення Муджирі

Блогер продовжує жартувати на цю тему, чим радує своїх підписників.

Коментарі
Коментарі

Євген Муджирі — блогер, власник і видавець сайту Autogeek. Сам він проживає в Києві і до Харкова ніякого відношення не має.

Очевидно, що ці повідомлення про плани зайняти пост міського мера є лише жартом.

Як відомо 16 вересня 2020 року Кернес поїхав на лікування до Німеччини, але не дивлячись на це йому вдалося перемогти на виборах міського голови.

16 грудня того ж року стало відомо, що він помер.

Наступні вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня 2021 року.

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