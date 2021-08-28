Знайшовся двійник Кернеса: хто він і чи піде на вибори
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Харків сполошили новини про "реінкарнацію Кернеса"
Користувачі мережі виявили дивовижну схожість між колишнім мером Харкова Геннадієм Кернесом і відомим в колах автолюбителів блогером Євгеном Муджирі і запустили чутки, що той буде балотуватися в мери міста.
Відповідний пост з’явився 27 серпня в телеграм-каналі "Сонцеликий Харків", де в жарт припустили, що знайшли "реінкарнацію Кернеса".
"Кароч молодий Гена буде висуватися на мери Сонцеликого", — сказано в повідомленні.
Сам же Муджирі гумор оцінив і пожартував у відповідь.
"Не хотів говорити завчасно. Але якщо вже харківський телеграм-канал злив цю інформацію, то доведеться зізнатися. Буду йти в мери", — написав він у себе в Фейсбук.
В "Сонцеликому Харкові" відповідь Муджирі не залишили без уваги і навіть спрогнозували, що блогер зможе набрати на виборах більше голосів, ніж інший кандидат на цю посаду Михайло Добкін.
Блогер продовжує жартувати на цю тему, чим радує своїх підписників.
Євген Муджирі — блогер, власник і видавець сайту Autogeek. Сам він проживає в Києві і до Харкова ніякого відношення не має.
Очевидно, що ці повідомлення про плани зайняти пост міського мера є лише жартом.
Як відомо 16 вересня 2020 року Кернес поїхав на лікування до Німеччини, але не дивлячись на це йому вдалося перемогти на виборах міського голови.
16 грудня того ж року стало відомо, що він помер.
Наступні вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня 2021 року.
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