Укр

Нашелся двойник Кернеса: кто он и правда ли пойдет на выборы

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Нашелся двойник Кернеса: кто он и правда ли пойдет на выборы Новость обновлена 28 августа 2021, 18:56
Муджири и Кернес

Харьков переполошили новости о "реинкарнации Кернеса"

Пользователи сети обнаружили удивительное сходство между бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом и известным в кругах автолюбителей блогером Евгением Муджири и породили слухи, что тот будет баллотироваться в мэры города.

Изначально соответствующий пост появился 27 августа в телеграм-канале "СолнцеЛикий Харьков", где в шутку предположили, что нашли "реинкарнацию Кернеса".

"Кароч молодой Гена будет выдвигаться на мэры СолнцеЛикого", — сказано в сообщении.

Оригинальный пост о Муджири
Оригинальный пост о Муджири

Сам же Муджири юмор оценил и пошутил в ответ.

"Не хотел говорить раньше времени. Но раз уж харьковский телеграм-канал слил эту информацию, то придётся признаться. Буду идти в мэры, в общем", — написал он у себя в Фейсбук.

В "Солнцеликом Харькове" ответ Муджири не оставили без внимания и даже предложили, что блогер сможет набрать на выборах больше голосов, чем другой кандидат на этот пост Михаил Добкин.

Реакция на сообщение Муджири
Реакция на сообщение Муджири

Блогер продолжает шутить на эту тему, чем радует своих своих подписчиков.

Комментарии
Комментарии

Евгений Муджири — блогер, владелец и издатель сайта Autogeek. Сам он проживает в Киеве и к Харькову никакого отношения не имеет.

Очевидно, что эти сообщения о планах занять пост городского мэра являются лишь шуткой.

Как известно, 16 сентября 2020 года Кернес уехал на лечение в Германию, но несмотря на это ему удалось победить на выборах городского главы.

16 декабря того же года стало известно, что он умер.

Следующий выборы мэра Харькова состоятся 31 октября 2021 года.

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