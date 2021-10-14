Відбувся громадськими роботами: в Харкові винесли вирок підлітку, що бив дівчат

У суді вирішили частково задовольнити позов сторони обвинувачення

У вівторок, 13 жовтня, в Харкові було визнано винним 16-річного підлітка, який у червні 2021 року посеред вулиці напав на 14-річну дівчинку і побив її.

Про підсумок засідання Комінтернівського районного суду Харкова повідомляє "Суспільне".

Спочатку потерпіла вимагала, щоб судді визнали нападника винним і визначили для нього максимально можливе покарання. Однак служителі Феміди лише частково задовольнили поданий позов.

Так, за словами адвоката потерпілої Іллі Воробйова, 16-річного хлопця було визнано винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Та через свій вік (нападник не досяг повноліття), підсудний відбудеться лише громадськими роботами (120 годин) і виплатою моральної компенсації.

При цьому повідомляється, що 14-річна потерпіла отримає тільки 35 тисяч гривень від свого кривдника. Адвокати ж розраховували, що суд погодиться з вимогою виплатити дівчинці 144 тисячі — за завдану моральну і фізичну шкоду.

Нагадаємо, що напад стався на початку літа нинішнього року. На відео, яке потрапило в соцмережі, видно, як хлопець посеред вулиці б’є дівчину руками і ногами. Трохи пізніше винуватець записав відео з вибаченнями, але це йому не допомогло, і постраждала звернулася до правоохоронців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві невідомий накинувся на жінку, яка гуляла з дитиною в Ботсаду.