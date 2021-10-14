Укр

Отделался общественными работами: в Харькове вынесли приговор подростку, избивавшему девушек

Автор
Елена Вечканова
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Адвокаты потерпевшей требовали более 140 тыс. грн компенсации Новость обновлена 14 октября 2021, 08:10
Адвокаты потерпевшей требовали более 140 тыс. грн компенсации

В суде решили частично удовлетворить иск стороны обвинения

Во вторник, 13 октября, в Харькове было признано виновным 16-летнего подростка, который в июне 2021 года посреди улицы напал на 14-летнюю девочку и избил её.

Конечный итог заседания Коминтерновского районного суда Харькова сообщает "Суспильне".

Изначально пострадавшая требовала, чтобы судьи признали нападавшего виновным и определили для него максимально возможное наказание. Однако служители Фемиды лишь частично удовлетворили поданный иск.

Так, по словам адвоката потерпевшей Ильи Воробьева, 16-летнего парня было признано виновным в нанесении легких телесных повреждений. Однако из-за своего возраста (не достиг совершеннолетия), подсудимый отделался лишь общественными работами (120 часов) и выплатой моральной компенсации.

При этом сообщается, что 14-летняя пострадавшая получит лишь 35 тысяч гривен от своего обидчика. Адвокаты же рассчитывали, что суд согласится с требованием выплатить девочке 144 тысячи — за нанесенный моральный и физический ущерб.

Напомним, что нападение произошло в начале лета нынешнего года. На видео, которое попало в соцсети, видно, как парень посреди улицы избивает девушку руками и ногами. Чуть позже виновник записал видео с извинениями, но это ему не помогло, и пострадавшая обратилась к правоохранителям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неизвестный набросился на женщину, гулявшую с ребенком в Ботсаду. 

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#Харьков #Суд #Приговор
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