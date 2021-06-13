Избивавший девочек подросток побывал в полиции и записал новое видео

Правоохранители задержали парня, который ранее избил девушку в Харькове в районе Новые Дома. 16-летний подозреваемый записал обращение с извинениями.

Об этом 12 июня сообщили в Полиции Харьковщины.

Правоохранителям еще 11 июня около 19:20 поступило сообщение об инциденте. Жительница Слободского района сообщила, что ее 14-летнюю дочь избили. Правоохранители установили личность обидчика, которым оказался 16-летний Тараник Александр.

Обидчик девушки вместе с отцом побывал в одном из отделений полиции, где объяснялся за свои жестокие поступки.

Согласно данным полиции, парень раскаивается в содеянном, а его отец надеется на примирение с семьей пострадавшей.

Сообщается, что избиение переквалифицировали на статью за "хулиганство" и теперь парню грозит срок до 5 лет за решеткой.

Видео с извинениями подростка:

Напомним, что в Днепре 12 июня неизвестный расстрелял из пистолета автомобиль Nissan с водителем внутри.