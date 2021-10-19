У Харкові за дітьми з кущів кілька тижнів спостерігає підозрілий чоловік: батьки б'ють на сполох

При спробі поговорити з ним чоловік втікає

У Харкові у мікрорайоні Салтівка помітили підозрілого чоловіка, який майже три тижні ходить біля одного й того ж будинку і підглядає за дітьми. Будь-які спроби поговорити з ним завершувалися тим, що чоловік втікав.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

Підозрілого чоловіка очевидці неодноразово бачили біля будинку за адресою Салтівське Шосе, 139В. Місцеві жителі, які були свідками того, як чоловік спостерігає за маленькими дітьми, спочатку хотіли з ним поговорити, але він втік. Спроби сфотографувати його на камеру також були безуспішними — дивак ховався за деревами.

У мережі стверджують, що чоловіку на вигляд років 40 і вже встигли запідозрити, що чоловік має недобрі наміри щодо дітей.

Одна з харків’янок зазначила у коментарях, що цей чоловік постійно ховається в кущах і тримається від дітей на відстані 15 метрів. При цьому постійно спостерігає за дітьми віком від 5 до 8 років.

Інші користувачі мережі почали говорити про те, що необхідно відразу викликати поліцію, щоб вона з’ясувала мотиви цього чоловіка, поки не сталося чогось поганого.

Ще частина стверджує, що батькам дітей треба дати прочухана цьому дивному чоловіку, щоб він більше до них у двір не приходив.

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