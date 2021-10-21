Заробляли по 4 млн на місяць: на Харківщині затримали шахраїв, які торгували COVID-сертифікатами (відео)

При виготовленні підробок використовувалися печатки лікарів і медичних закладів

Харківські кіберполіцейські спланували і спільно з колегами з інших областей провели спецоперацію із затримання групи осіб, підозрюваних у продажі фейкових COVID-сертифікатів.

Подробиці повідомляє прес-служба департаменту кіберполіції Нацполіціі України.

Відомо, що в схемі було задіяно щонайменше десять осіб. Ними в соцмережах приймалися замовлення на підроблені документи (сертифікати про вакцинацію, а також результати ПЛР-тестів) і організовувалося їх виготовлення.

Для отримання подібного "папірця" замовнику потрібно було сплатити необхідну суму і надати у користування "фірмі" особисті дані. За попередньою інформацією, за "ПЛР-тест" просили 400 грн, за "ковід-сертифікат" — 1500 грн.

Щомісячний оборот шахраїв був доволі великим

При цьому шахраї нібито співпрацювали з деякими туристичними фірмами. Ті перепродували фейкові документи за завищеними цінами.

В цілому повідомляється, що протизаконною діяльністю група осіб займалася близько року. На їх совісті — більше 40 тисяч підроблених довідок про тестування і близько півтисячі фейкових ковід-сертифікатів.

Так виглядали підроблені документи

За місяць подібного бізнесу шахраї отримували близько 4 млн гривень.

Цікаво, що хоча на слід зловмисників і вийшли харківські кіберполіцейські, очні затримання довелося здійснювати відразу в трьох регіонах України. Правоохоронці навідалися до жителів Харківщини, Київщини та Запоріжжя.

Було затримано сім осіб. Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, а також медичні друку — як "іменні" для лікарів, так і різних медустанов.

Походження печаток зараз з’ясовують

Затриманим було оголошено підозру згідно відразу чотирьох статей КК України. За скоєне вони можуть потрапити за ґрати на термін до восьми років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правоохоронці зможуть перевіряти оригінальність наявних у людей сертифікатів і що загрожує людині при виявленні підробки.