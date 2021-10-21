Зарабатывали по 4 млн в месяц: на Харьковщине задержали мошенников, торговавших COVID-сертификатами (видео)

При изготовлении подделок использовались печати врачей и медицинских заведений

Харьковские киберполицейские спланировали и совместно с коллегами из других областей провели спецоперацию по задержанию группы лиц, подозреваемой в продаже фейковых COVID-сертификатов.

Подробности сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Известно, что в схеме было задействовано минимум десять человек. Ими в соцсетях принимались заказы на поддельные документы (сертификатов о вакцинации, а также результатов ПЦР-тестов) и организовывалось их изготовление.

Для получения подобной бумаги заказчику нужно было уплатить нужную сумму и предоставить в пользование "фирме" личные данные. По предварительной информации, за "ПЦР-тест" запрашивали 400 грн, за "ковид-сертификат" — 1500 грн.

Ежемесячный оборот мошенников был весьма большим

При этом мошенники якобы сотрудничали с некоторыми туристическими фирмами. Те перепродавали фейковые документы за завышенными ценами.

В целом сообщается, что противозаконной деятельностью группа лиц занималась около года. На их совести — более 40 тысяч поддельных справок о тестировании и около полутысячи фейковых ковид-сертификатов.

Так выглядели поддельные документы

За месяц подобного бизнеса мошенники получали около 4 млн гривен.

Интересно, что хотя на след злоумышленников и вышли харьковские киберполицейские, очные задержания пришлось совершать сразу в трех регионах Украины. Правоохранители наведались к жителям Харьковщины, Киевщины и Запорожья.

Было задержано семь человек. Во время обысков полицейские изъяли компьютерную технику, деньги, банковские карты, а также медицинские печати — как "именные" для врачей, так и различных медучреждений.

Происхождение печатей сейчас выясняют

Задержанным было объявлено подозрение согласно сразу четырех статей УК Украины. За содеянное они могут загреметь за решетку на срок до восьми лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правоохранители смогут проверять оригинальность имеющихся у людей сертификатов и что грозит человеку при выявлении подделки.