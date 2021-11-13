Рус

Антимасочний протест: у Харкові заблокували роботу супермаркету (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
363
Для поїздок у транспорті та перебування у громадських місцях маска – обов’язкова
Для поїздок у транспорті та перебування у громадських місцях маска – обов’язкова

За ігнорування норм про маски можна отримати штраф від 170 до 255 гривень.

У Харкові противники маскового режиму у громадських місцях організували флешмоб-протест у супермаркеті "АТБ" біля метро "Центральний ринок". На місце викликали поліцію.

Про це повідомляють телеграм-канали міста.

Десятки людей без засобів індивідуального захисту розпочали з того, що намагалися зробити на касі покупки. Касир відмовилася пробивати товар, поки вони не одягнуть маски.

"Я без маски не обслуговую", — так відповіла Наталя, яка сиділа за касою. У відповідь "безмасочники" вимагали показати наказ начальства про заборону продажу товарів людям без ЗІЗів та кричали, що вона порушує закон.

Прихильникам ходіння без масок також порекомендували звернутися до суду для відстоювання своїх вимог. Повідомляється також, що на флешмоб вони вийшли надихнувшись схожими заходами у Європі.

На місце прибули патрульні, але на відео видно, що заспокоїти натовп не виходить ні в них, ні у працівників магазину.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пройшов протест проти обов’язкової вакцинації та ковід-сертифікатів. Багато учасників було без масок.

Теги:
#Протест #Харків #Маски #АТБ
"Швидкі" везуть хворих до лікарні, а там їх рятують лікарі
Україна
"Робочий ранок почався з розтинів вагітної жінки з дитиною в лоні та хлопця з мертвими легенями"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Швидкі" везуть хворих до лікарні, а там їх рятують лікарі
"Робочий ранок почався з розтинів вагітної жінки з дитиною в лоні та хлопця з мертвими легенями"
Дата публікації
Категорія
Андрій Бублик
"Чергова криза не стала для нас шоком, український бізнес важко здивувати", — Андрій Бублик, Кока-Кола Україна
Дата публікації
Категорія
Залишки машини після вибуху
Потрібна допомога: українці збирають кошти для сімей загиблих на Донбасі десантників
Дата публікації
Категорія
На кордоні Польщі вже фіксують перші заморозки
Частина гібридної війни Путіна: в Україні знайшли винного у кризі на кордоні Білорусі
Дата публікації
Категорія
Українцям пропонують кілька способів записатися на щеплення від COVID-19
Запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні: як і де це зробити