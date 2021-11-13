Антимасочний протест: у Харкові заблокували роботу супермаркету (відео)

За ігнорування норм про маски можна отримати штраф від 170 до 255 гривень.

У Харкові противники маскового режиму у громадських місцях організували флешмоб-протест у супермаркеті "АТБ" біля метро "Центральний ринок". На місце викликали поліцію.

Про це повідомляють телеграм-канали міста.

Десятки людей без засобів індивідуального захисту розпочали з того, що намагалися зробити на касі покупки. Касир відмовилася пробивати товар, поки вони не одягнуть маски.

"Я без маски не обслуговую", — так відповіла Наталя, яка сиділа за касою. У відповідь "безмасочники" вимагали показати наказ начальства про заборону продажу товарів людям без ЗІЗів та кричали, що вона порушує закон.

Прихильникам ходіння без масок також порекомендували звернутися до суду для відстоювання своїх вимог. Повідомляється також, що на флешмоб вони вийшли надихнувшись схожими заходами у Європі.

На місце прибули патрульні, але на відео видно, що заспокоїти натовп не виходить ні в них, ні у працівників магазину.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пройшов протест проти обов’язкової вакцинації та ковід-сертифікатів. Багато учасників було без масок.