Рус

Карантин в Україні: "червона зона" розширюється

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
122
Червона зона Новина оновлена 05 листопада 2021, 15:44
Червона зона

До переліку додалася одна область.

В Україні шістнадцятий регіон увійде до переліку "червоної зони". Це Волинська область. У ній останні три доби фіксувалося перевищення завантаженості ліжок з киснем. Обмежувальні заходи почнуть діяти від понеділка, 8 листопада.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

У Волинській області, як і в інших регіонах "червоної зони", буде заборонено роботу непродовольчих ринків, театрів, ресторанів та інших закладів громадського харчування, кінотеатрів, розважальних центрів, ТРЦ, проведення масових заходів. Зняти заходи з епідбезпеки можна лише за наявності сертифікатів про вакцинацію у персоналу закладів та його відвідувачів.

Зазначимо, що життєво важливі інфраструктурні об’єкти — АЗС, аптеки, лікарні, банки, магазини із продуктами не закриватимуть. Масочний режим – обов’язковий.

Заклади освіти такі як школи, технікуми та виші також зможуть працювати за умови повної вакцинації персоналу.

Нагадуємо — у "червоній зоні" на 5 листопада 15 областей та столиця України.

Раніше "Телеграф" писав, що з 8 листопада в Україні зможуть усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників, чиї професії потрапили до списку від МОЗ.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Червона зона
Володимир Зеленський підписує закон
Політика
Зеленський підписав закон про деолігархізацію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський підписує закон
Зеленський підписав закон про деолігархізацію
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Час платити податки – скільки грошей ФОПи повинні віддати бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
Дата публікації
Категорія
Як підвищуватимуть пенсію українцям у 2022 році
Індексація пенсій у 2022-му році: у Кабміні пояснили, кому і як підвищать виплати
Дата публікації
Категорія
Анна Скороход у Верховній Раді
"Я його знала надто добре": Скороход у Раді зробила гучну заяву після смерті Полякова (ексклюзивне відео)