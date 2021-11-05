Карантин в Україні: "червона зона" розширюється

До переліку додалася одна область.

В Україні шістнадцятий регіон увійде до переліку "червоної зони". Це Волинська область. У ній останні три доби фіксувалося перевищення завантаженості ліжок з киснем. Обмежувальні заходи почнуть діяти від понеділка, 8 листопада.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

У Волинській області, як і в інших регіонах "червоної зони", буде заборонено роботу непродовольчих ринків, театрів, ресторанів та інших закладів громадського харчування, кінотеатрів, розважальних центрів, ТРЦ, проведення масових заходів. Зняти заходи з епідбезпеки можна лише за наявності сертифікатів про вакцинацію у персоналу закладів та його відвідувачів.

Зазначимо, що життєво важливі інфраструктурні об’єкти — АЗС, аптеки, лікарні, банки, магазини із продуктами не закриватимуть. Масочний режим – обов’язковий.

Заклади освіти такі як школи, технікуми та виші також зможуть працювати за умови повної вакцинації персоналу.

Нагадуємо — у "червоній зоні" на 5 листопада 15 областей та столиця України.

Раніше "Телеграф" писав, що з 8 листопада в Україні зможуть усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників, чиї професії потрапили до списку від МОЗ.