Карантин в Україні: "червона зона" розширюється
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До переліку додалася одна область.
В Україні шістнадцятий регіон увійде до переліку "червоної зони". Це Волинська область. У ній останні три доби фіксувалося перевищення завантаженості ліжок з киснем. Обмежувальні заходи почнуть діяти від понеділка, 8 листопада.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
У Волинській області, як і в інших регіонах "червоної зони", буде заборонено роботу непродовольчих ринків, театрів, ресторанів та інших закладів громадського харчування, кінотеатрів, розважальних центрів, ТРЦ, проведення масових заходів. Зняти заходи з епідбезпеки можна лише за наявності сертифікатів про вакцинацію у персоналу закладів та його відвідувачів.
Зазначимо, що життєво важливі інфраструктурні об’єкти — АЗС, аптеки, лікарні, банки, магазини із продуктами не закриватимуть. Масочний режим – обов’язковий.
Заклади освіти такі як школи, технікуми та виші також зможуть працювати за умови повної вакцинації персоналу.
Нагадуємо — у "червоній зоні" на 5 листопада 15 областей та столиця України.
Раніше "Телеграф" писав, що з 8 листопада в Україні зможуть усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників, чиї професії потрапили до списку від МОЗ.
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