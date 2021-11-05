Усунення від роботи без вакцинації від коронавірусу: деталі та нюанси

В Україні з понеділка почнуть усувати від роботи тих, хто не вакцинувався від "корони".

Правило стосується тих, чиї професії потрапили до списку Міністерства охорони здоров’я. Це педагоги, чиновники та співробітники закладів освіти, держадміністрацій та виконавчої влади. Їм на вакцинацію відвели місяць. Повернутися на роботу після усунення можна лише одним способом — через щеплення.

Про це пише Громадське.

Чим ризикує працівник

Якщо саботувати вакцинацію, можуть усунути від роботи без збереження заробітної плати. Такий захід можливий при відмові або ухиленні від вакцинації. Це регламентовано законодавчо. Звільнити співробітника за відмову щепитися від "корони" не можна.

Хто не потрапляє під усунення

Люди із протипоказаннями. МОЗ озвучило стани, за яких тимчасово не можна щеплюватися — з конкретними термінами відстрочення. Довідку медики видаватимуть за спеціальною формою, яка буде доступна з понеділка.

Люди з першою дозою щеплення.

Люди, які перехворіли на коронавірус. Свідоцтво про це найближчим часом має з’явитись у додатку "Дія".

Раніше "Телеграф" писав, що Україна в нижній частині рейтингу вакцинації від коронавірусу серед країн світу.