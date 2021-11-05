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Отстранение от работы без вакцинации от коронавируса: детали и нюансы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вакцинация от коронавируса. Новость обновлена 05 ноября 2021, 15:22
Вакцинация от коронавируса.

В Украине с понедельника начнут отстранять от работы тех, кто не вакцинировался от "короны".

Правило относится к тем, чьи профессии попали в список Министерства здравоохранения. Это педагоги, чиновники и сотрудники учреждений образования, госадминистраций и исполнительной власти. Им на вакцинацию отвели месяц. Вернуться на работу после отстранения можно только одним способом — привившись. 

Об этом пишет Громадське. 

Чем рискует работник

Если саботировать вакцинацию — могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Такая мера возможна при отказе или уклонении от вакцинации. Это регламентировано законодательно. Уволить сотрудника за отказ привиться от "короны" нельзя. 

Кто не попадает под отстранение

  • Люди с противопоказаниями. Минздрав озвучил состояния, при которых временно нельзя прививаться — с конкретными сроками отсрочки. Справку медики будут выдавать по специальной форме, которая еще находится на утверждении. 
  • Люди с первой дозой прививки. 
  • Люди, переболевшие коронавирусом. Свидетельство об этом в ближайшее время должно появиться в приложении "Дия". 

Ранее "Телеграф" писал, что Украина в нижней части рейтинга вакцинации от коронавируса среди стран мира.

Теги:
#Вакцинация #Отстранение #Коронавирус
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