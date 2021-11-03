По темпам вакцинации Украину обогнали даже Бангладеш, Иран и Туркменистан

В Украине полностью завершили курс вакцинации от COVID-19 только 17% граждан

В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса получили 310 439 человек, из которых первую дозу вакцины COVID получили 229 100 человек, а завершили иммунизацию 81 339 граждан. Однако если посмотреть на уровень вакцинации в мире, то темпы иммунизации в Украине можно назвать очень низкими.

Об этом свидетельствуют данные карты отслеживания вакцинации издания The New York Times.

Так, в мире получили прививку от коронавируса 51% населения, при этом 40% из них завершили курс иммунизации.

В Украине от коронавируса прививки получили 24% населения, из них полностью иммунизированы 17%. В процентном соотношении нашу страну по темпам иммунизации обошли Филиппины, Бангладеш, Южная Африка, Таджикистан, Иран, Беларусь и даже Руанда.

В Украине вакцинировано всего 24% населения

В то время как самый высокий уровень вакцинации фиксируют в Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, Кубе, Чили и Мальте.

В некоторых странах уровень вакцинации населения приближается к 100%

Добавим, что с начала вакцинальной компании в Украине, по данным Минздрава, привиты 10 682 752 человека, из них полностью иммунизированы – 7 596 587 человек.

Ранее Телеграф сообщал, что до конца года в Украине по плану Министерства здравоохранения должны вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения.