За темпами вакцинації Україну обігнали навіть Бангладеш, Іран та Туркменістан
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В Україні повністю завершили курс вакцинації від COVID-19 лише 17% громадян
В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 310 439 осіб, з яких першу дозу COVID-вакцини отримали 229 100 людей, а завершили імунізацію 81 339 громадян. Однак, якщо подивитися на рівень вакцинації у світі, то темпи імунізації в Україні можна назвати дуже низькими.
Про це свідчать дані карти відстеження вакцинації видання The New York Times.
Так, у світі отримали щеплення від коронавірусу 51% населення, при цьому 40% з них завершили курс імунізації.
В Україні від коронавірусу щеплення отримали 24% населення, з них повністю імунізовані 17%. У відсотковому співвідношенні нашу країну за темпами імунізації обійшли Філіппіни, Бангладеш, Південна Африка, Таджикистан, Іран, Білорусь та навіть Руанда.
У той час як найвищий рівень вакцинації фіксують в Об’єднаних Арабських Еміратах, Португалії, на Кубі, Чилі та Мальті.
Додамо, що від початку вакцинальної компанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 10 682 752 людини, з них повністю імунізовані – 7 596 587 людей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця року в Україні за планом Міністерства охорони здоровʼя мають вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення.
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