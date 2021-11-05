Карантин в Украине: "красная зона" расширяется

В перечень добавилась одна область.

В Украине шестнадцатый регион войдет в перечень "красной зоны". Это Волынская область. В ней в последние трое суток фиксировалось превышение загруженности коек с кислородом. Ограничительные меры начнут действовать с понедельника, 8 ноября.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В Волынской области, как и в других регионах "красной зоны", будет запрещена робота непродовольственных рынков, театров, ресторанов и других видов общепита, кинотеатров, развлекательных центров, ТРЦ, проведение массовых мероприятий. Снять меры по эпидбезопасности можно только при наличии сертификатов о вакцинации у персонала заведений и его посетителей.

Отметим, что жизненноважные инфраструктурные объекты — АЗС, аптеки, больницы, банки, магазины с продуктами не будут закрывать. Масочный режим — обязателен.

Заведения образования такие как школы, техникумы и вузы, также смогут работать при условии полной вакцинации персонала.

Напоминаем — в "красной зоне" на 5 ноября 15 областей и столица Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что с 8 ноября в Украине смогут отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников, чьи профессии попали в список от Минздрава.