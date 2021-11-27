Скандальні харківські клуби серед ночі потрапили під облаву поліції (відео)

У відвідувачів перевіряли наявність COVID-сертифікатів та тестів на коронавірус

У Харкові в ніч на суботу, 27 листопада, одразу два нічні клуби потрапили під перевірку поліції. Правоохоронці з собаками обшукували громадян на наявність наркотиків і навіть перевіряли COVID-сертифікати.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА".

Відомо, що першим під перевірку влучив бар "Молодість". У розпал вечірки прибули одразу три наряди поліції зі службовими собаками й почалися масштабні обшуки. Очевидці кажуть, що людей випускали по одному після того, як перевіряли на наркотики.

Пізніше стало відомо, що у "Молодості" поліція конфіскувала практично весь бар. Як виявилось, алкоголь у закладі був неліцензійним.

Після "Молодості" поліцейські прибули з перевіркою у не менш відомий клуб "BASTA". Обшуки там проводились за участю службових собак і навіть спецназу. У відвідувачів шукали наркотики, зброю та інші заборонені речі. На додаток правоохоронці вирішили перевірити правила дотримання карантину — наявність COVID-сертифікатів та тестів у персоналу. На порушників складали протоколи прямо на місці.

У каналі повідомляють, що бійки в харківській "BASTA" зовсім не рідкість і адміністрація закладу далеко не завжди співпрацює з правоохоронцями.

До речі, відвідувачі клубу "BASTA" після масштабних перевірок різко захотіли додому, проте швидко їх не випустили, а на виході перевіряли ще й на наркотики.

Варто зазначити, що вищезгадані клуби Харкова далеко не вперше потрапляють у поле зору поліції через постійні бійки та інші пригоди в їхніх стінах. Так, минулої суботи, 20 листопада, у клубі "Баста" сталася масштабна бійка, під час якої постраждали не лише її учасники, а й майно закладу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент біля бару "Молодість" у Харкові — чоловік на вулиці кричав про "російський Крим" і спровокував бійку з різаниною.