Скандальні харківські клуби серед ночі потрапили під облаву поліції (відео)
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У відвідувачів перевіряли наявність COVID-сертифікатів та тестів на коронавірус
У Харкові в ніч на суботу, 27 листопада, одразу два нічні клуби потрапили під перевірку поліції. Правоохоронці з собаками обшукували громадян на наявність наркотиків і навіть перевіряли COVID-сертифікати.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ТРУХА".
Відомо, що першим під перевірку влучив бар "Молодість". У розпал вечірки прибули одразу три наряди поліції зі службовими собаками й почалися масштабні обшуки. Очевидці кажуть, що людей випускали по одному після того, як перевіряли на наркотики.
Пізніше стало відомо, що у "Молодості" поліція конфіскувала практично весь бар. Як виявилось, алкоголь у закладі був неліцензійним.
Після "Молодості" поліцейські прибули з перевіркою у не менш відомий клуб "BASTA". Обшуки там проводились за участю службових собак і навіть спецназу. У відвідувачів шукали наркотики, зброю та інші заборонені речі. На додаток правоохоронці вирішили перевірити правила дотримання карантину — наявність COVID-сертифікатів та тестів у персоналу. На порушників складали протоколи прямо на місці.
У каналі повідомляють, що бійки в харківській "BASTA" зовсім не рідкість і адміністрація закладу далеко не завжди співпрацює з правоохоронцями.
До речі, відвідувачі клубу "BASTA" після масштабних перевірок різко захотіли додому, проте швидко їх не випустили, а на виході перевіряли ще й на наркотики.
Варто зазначити, що вищезгадані клуби Харкова далеко не вперше потрапляють у поле зору поліції через постійні бійки та інші пригоди в їхніх стінах. Так, минулої суботи, 20 листопада, у клубі "Баста" сталася масштабна бійка, під час якої постраждали не лише її учасники, а й майно закладу.
Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент біля бару "Молодість" у Харкові — чоловік на вулиці кричав про "російський Крим" і спровокував бійку з різаниною.
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