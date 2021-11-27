Скандальные харьковские клубы среди ночи попали под облаву полиции (видео)

У посетителей проверяли наличие COVID-сертификатов и тестов на коронавирус

В Харькове в ночь на субботу, 27 ноября, сразу два нашумевших ночных клуба попали под проверку полиции. Правоохранители с собаками обыскивали граждан на предмет наличия наркотиков и даже проверяли COVID-сертификаты.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА".

Известно, что первым под проверку попал бар "Молодость". В разгар вечеринки прибыли сразу три наряда полиции со служебными собаками и начались масштабные обыски. Очевидцы говорят, что людей выпускали по одному после того, как проверяли на наркотики.

Позже стало известно, что в "Молодости" полиция конфисковала практически весь бар. Как оказалось, алкоголь в заведении не был лицензионным.

После "Молодости" полицейские прибыли с проверкой в не менее известный клуб "BASTA". Обыски там проводились с участием служебных собак и даже спецназа. У посетителей искали наркотики, оружие и прочие запрещенные вещи. Более того, правоохранители решили проверить правила соблюдения карантина — наличие COVID-сертификатов и тестов у персонала. На нарушителей составляли протоколы прямо на месте.

В канале сообщают, что драки в харьковской "BASTA" совсем не редкость и при этом администрация заведения далеко не всегда сотрудничает с правоохранителями.

К слову, посетители клуба "BASTA" после масштабных проверок резко захотели домой, однако быстро их не выпустили — на выходе проверяли на наркотики.

Стоит отметить, что вышеуказанные клубы Харькова далеко не впервые попадают в поле зрения полиции из-за постоянных драк и других происшествий в их стенах. Так, в прошедшую субботу, 20 ноября, в клубе "Баста" произошла масштабная драка, во время которой пострадали не только ее участники, но и имущество заведения.

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте возле бара "Молодость" в Харькове — мужчина на улице кричал про "российский Крым" и спровоцировал драку с поножовщиной.