Тікали аж до кордону: під Харковом українські військові розбили групу російських десантників

Наші військові ліквідували 70 зі 120 російських десантників, які планували наступ на Харків.

Українські військовослужбовці зірвали висадку російського десанту у Вовчанському районі на Харківщині. ЗСУ та тероборона вбили 70 окупантів зі 120, а решта втікала аж до російського кордону.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у власному Telegram-каналі.

За його словами, російські окупанти на 3 гелікоптерах висадили десантно-штурмову групу у складі 120 осіб, які далі мали рухатися на Харків. Однак, плани противнику не вдалося реалізувати, адже на місці ЗСУ та тероборона вбили близько 70 окупантів, а решта десантників втекла у бік російського кордону.

Щодо загальної обстановки у області, то за словами Синєгубова, російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста.

Також він додав, що сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України. Групувань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляють та ліквідують українські військові. Зокрема, о 7 ранку 8 березня затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну прибув елітний канадський снайпер, який боротиметься разом з нашими військовими проти російських окупантів.