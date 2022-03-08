Воював проти ІДІЛ, тепер полює на росіян: в Україну прибув елітний канадський снайпер

В Україну прибувають дедалі більше добровольців.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в нашу країну з усього світу прилітають добровольці, які готові боротися з російськими загарбниками. Одним із таких став знаменитий канадський снайпер на прізвисько "Валі" (Wali).

Про це повідомляє cbc.ca.

За інформацією джерела, "Валі", який приховує свою особу з міркувань безпеки сім’ї, та інші добровольці прибули до України після того, як побачили страждання мирних українців. Раніше президент України Володимир Зеленський закликав військових з усього світу допомогти нашій країні у лихоліття.

"Я маю допомогти, тому що тут є люди, яких бомблять лише тому, що вони хочуть бути європейцями, а не росіянами", — заявив "Валі" після того, як перетнув польсько-український кордон.

"Валі" зазначив, що через "відрядження" в Україну він пропустив день народження свого сина, а його дружина була вкрай незадоволена його рішенням вирушити на війну. До речі, у мирний час він працює програмістом.

Довідка: Валі є колишнім снайпером 22-го Королівського полку Канади. Свій позивний він отримав під час війни в Афганістані у 2009-2011 роках. До речі, він провів цілих два відрядження до цієї країни, а у 2015 році "Валі" добровольцем вирушив до Іраку для боротьби проти ІДІЛ. Тепер елітний снайпер воюватиме на боці України проти російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розстріляли з градів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.