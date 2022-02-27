Знищений морський десант та оборона Херсона: як Україна захищається на четвертий день війни

Командування Збройних Сил говорить, що існує можливість додаткових ударів з боку Білорусі

Українські захисники четверту добу поспіль чинять титанічний опір російським загарбникам. Станом на 13:00 ситуація у деяких регіонах країни була вельми важкою, однак контрольованою.

Більш детально Генштаб ЗСУ повідомив у останньому зведенні.

За даними військових, Росія продовжує свою повітряно-наступальну операцію. Через окремі атаки чимало військових та цивільних об'єктів зруйновано, завдано величезних збитків інфраструктури.

Також виділено найгарячіші точки, де наразі ведуться бої.

Київ. Попри перегрупування противника, українські воїни з усіх сил захищають підступи до столиці. Також до протистояння готові бійці Тероборони. Відомо, що відповідальність за ведення усіх операцій стосовно оборони Києва лежить на генерал-полковнику Олександру Сирському. Комендантом оборони визначено полковника Сергія Собка.

Попри перегрупування противника, українські воїни з усіх сил захищають підступи до столиці. Також до протистояння готові бійці Тероборони. Відомо, що відповідальність за ведення усіх операцій стосовно оборони Києва лежить на генерал-полковнику Олександру Сирському. Комендантом оборони визначено полковника Сергія Собка. Харків. У цьому місті росіяни влаштовують різні воєнні злочини, грабуючи магазини та обстрілюючи мирні квартали. Також від подібного страждає місто Балаклея.

У цьому місті росіяни влаштовують різні воєнні злочини, грабуючи магазини та обстрілюючи мирні квартали. Також від подібного страждає місто Балаклея. Херсон. ЗСУ відчайдушно протистоять путінській армії по всім фронтам.

ЗСУ відчайдушно протистоять путінській армії по всім фронтам. Морський шлях. Повідомляється про знищення російського десанту поблизу Чорноморська. Водночас є інформація, що бойові кораблі Чорноморського, а також Тихоокеанського флоту РФ теж "включилися" у перебіг війни.

Повідомляється про знищення російського десанту поблизу Чорноморська. Водночас є інформація, що бойові кораблі Чорноморського, а також Тихоокеанського флоту РФ теж "включилися" у перебіг війни. Білорусь. Ще одним імовірним фронтом, який Росія офіційно відкриє, може стати РБ. Повідомляється про готовність до вильоту низки вертольотів та бомбардувальників із місцевих аеродромів Мачулищі та Барановичи.

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Однак зважаючи на те, що українська сторона наразі погодилася на переговори із Росією, Олександр Лукашенко запевнив, що на час діалогу всі білоруські військові засоби залишаться на місці. Відомо, що зустріч дипломатів відбудеться у районі річки Прип'ять.

Тим часом повідомляється, що українські військові не припиняють активно оборонятися. На Чернігівщині, наприклад, знищена танкова рота росіян разом із особовим складом.