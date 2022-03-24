Душу і тіло положимо, але встоїмо: що говорять у Харкові про війну (відео)

Діти, жінки та старі люди ховаються в підземці від обстрілів і вірять в Україну

Харків серед перших потрапив під обстріл російських окупантів і мало не найбільше постраждав від агресії росії, — проте люди там навіть через місяць війни продовжують відстоювати незалежність України.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у харківському метро, де люди ховаються від обстрілів, і дізнався їхню думку про те, що відбувається.

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Як відомо, Харківська область межує з росією, і до війни в Харкові була більшість російськомовних жителів, проте місяць війни серйозно все змінив, — на відео ви можете чути, як багато хто говорить українською, хоча явно до цього спілкувалися російською.

Деякі жителі розповідають, що сидять у метро з найперших днів війни цілими сім’ями, багато хто з дітьми немовлятами, котами та собаками, деякі переїхали з інших міст, а деякі — на власні очі бачили смерті близьких.

"Харків стоїть і ми стоятимемо до останнього. Ми не падатимемо на коліна, ми до останнього боротимемося за наші життя, за майбутнє наших дітей. Це наше місто. Це наша країна, ми нікуди звідси не дінемося. Звичайно, вбивають, гвалтують, мародерством займаються, але все одно ми встоїмо. Поки наші сили стоять, ми стоятимемо. Нам нікуди бігти, нас ніхто ніде не чекає, ми тут, це наша домівка. Ми нікуди звідси не підемо, ми стоятимемо до останнього. Тіло й душу ми положим за нашу свободу”, — зокрема, розповіла одна із жінок.

Дивіться більше думок, висловлених харків’янами через місяць війни на нашому каналі:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував яскравий фоторепортаж, як зараз виглядає Харків після всіх обстрілів.