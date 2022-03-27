У Харкові палають пожежі: у мережі показали наслідки нічного ракетного обстрілу

Вибухи від ліквідації ракети було чутно по всьому місту

У ніч із 26 на 27 березня російські окупанти, які ведуть війну проти України, знову обстріляли Харків із крилатих ракет. Українські захисники максимально намагалися захистити місцевих жителів, внаслідок чого було збито кілька снарядів, що летять на місто. Зазначимо, що через ліквідацію в окремих районах міста почалися пожежі.

Деякі подробиці повідомляють місцеві Telegram-канали "Труха Харків" та "Харків Life | Україна Війна Новини".

Відомо лише, що найбільше від наслідків прильоту постраждав район Салтівки.

Один із вибухів

Як стверджують місцеві, місто сколихнули два масивні вибухи. При чому перший, ймовірно, був через попадання заряду системи ППО в ракету, другий через падіння її залишків на місто.

Які саме об’єкти постраждали через обстріл та подальші пожежі, що влаштували заграву на половину нічного неба Харкова, невідомо.

Проте ніч сьогодні у місті була дуже неспокійною, а ранній ранок заволокло димом. Інформації про постраждалих чи жертв поки немає.

Ранок у Харкові не зовсім добрий

Тим часом, радник глави Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що найближчим часом російську армію вдасться змусити відступити з Харківщини в цілому. Ми писали, які терміни для цього дає він у своєму прогнозі.