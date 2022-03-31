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"Довго слухали Газманова?": у мережі висміяли розпропаганду про "летючі ескадрони смерті в Харкові"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українців закликають перевірити під ліжком – раптом "неонацисти" там захищають їх від російської бабайки Новина оновлена 31 березня 2022, 14:49
Українців закликають перевірити під ліжком – раптом "неонацисти" там захищають їх від російської бабайки

Фейки, спрямовані проти України, настільки безглузді, що тільки і встигаєш дивуватися

Російські пропагандисти видали чергову "казку" про страшних "неонацистів" на війні в Україні. Згідно з їхніми доводами, у Харкові українські військові наразі об’єдналися у "літаючі ескадрони смерті", нібито тероризуючи місцеве населення.

У мережі подібні припущення відразу підняли на сміх, а першими серед таких скептиків стали самі харків’яни. "Телеграф" вирішив зібрати найкращі реакції з Facebook і Twitter в одному матеріалі.

Для початку коротка передісторія. Автором подібного фейку став голова СК Росії Олександр Бастрикін, який обіймає свою посаду ще з 2011 року. За його словами, зараз українські "неонацисти" роз’їжджають Харковом на відібраних у мирних жителів автомобілях і розстрілюють будинки з кулеметів, які в ці самі авто і встановили.

Примітним у цій історії є те, що такій пропаганді не вірять навіть частково і росіяни — вважають її вигадкою і пропонують автору фейка піти писати сценарії до фантастичних фільмів. Українці ж просто сміються з цього, одночасно дивуючись тому, до чого росіян доводить їхня бурхлива уява.

Також багато хто згадав пісні пропутінського виконавця Олега Газманова, які свого часу любив співати про різні ескадрони.

Нагадаємо, що також у мережі бурхливо обговорювали ймовірну записку кривавому диктатору Володимиру Путіну, нібито написану йому українським президентом Володимиром Зеленським. Інтернет-користувачі принесли багато креативних ідей щодо ймовірного змісту такого "послання".

літаючі

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Соц мережі #Пропаганда #Гумор #Фейк
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