"Довго слухали Газманова?": у мережі висміяли розпропаганду про "летючі ескадрони смерті в Харкові"

Фейки, спрямовані проти України, настільки безглузді, що тільки і встигаєш дивуватися

Російські пропагандисти видали чергову "казку" про страшних "неонацистів" на війні в Україні. Згідно з їхніми доводами, у Харкові українські військові наразі об’єдналися у "літаючі ескадрони смерті", нібито тероризуючи місцеве населення.

У мережі подібні припущення відразу підняли на сміх, а першими серед таких скептиків стали самі харків’яни. "Телеграф" вирішив зібрати найкращі реакції з Facebook і Twitter в одному матеріалі.

Для початку коротка передісторія. Автором подібного фейку став голова СК Росії Олександр Бастрикін, який обіймає свою посаду ще з 2011 року. За його словами, зараз українські "неонацисти" роз’їжджають Харковом на відібраних у мирних жителів автомобілях і розстрілюють будинки з кулеметів, які в ці самі авто і встановили.

Примітним у цій історії є те, що такій пропаганді не вірять навіть частково і росіяни — вважають її вигадкою і пропонують автору фейка піти писати сценарії до фантастичних фільмів. Українці ж просто сміються з цього, одночасно дивуючись тому, до чого росіян доводить їхня бурхлива уява.

Також багато хто згадав пісні пропутінського виконавця Олега Газманова, які свого часу любив співати про різні ескадрони.

Нагадаємо, що також у мережі бурхливо обговорювали ймовірну записку кривавому диктатору Володимиру Путіну, нібито написану йому українським президентом Володимиром Зеленським. Інтернет-користувачі принесли багато креативних ідей щодо ймовірного змісту такого "послання".

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