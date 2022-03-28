Українці губляться у здогадах, що Зеленський у таємній записці написав путіну: версії

У мережі жартують з вмісту таємничої записки кривавому диктатору від президента України

Таємнича записка Зеленського, передана олігархом Романом Абрамовичем президентові рф путін викликала серед українських користувачів ажіотаж. Реакція диктатора була дуже різкою — він пообіцяв нас знищити. Проте, ми були б не українцями, якби не ставились до подібних заяв із гумором.

У мережі зазначили, що це могла бути і записка з туалетного паперу з обличчям путіна, і з написом "Вгадай, де отрута?"

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"А уявіть, якщо "записка для путлєра" від Зеленського це був шматок туалетного паперу з сувенірного магазину зі Львова з путлєрівським обличчям і написом "х*йло" це було б легендарно", — написали у Twitter.

"Проста записка, але... Виїжджаєте з дому? Залиште про всяк випадок послання "гостям", як це роблять у Херсоні!", — пишуть у мережі.

Український репер Андрій Фріл також запитав своїх підписників у Facebook, що ж було у таємничій записці путіну, яка його дуже розгнівала. "Ніхто не знає що саме, але там було написано їхнє спільне "стоп слово", - написав один з користувачів. Креативних ідей було багато.

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Проте були й гнівні пости та коментарі. Так, головний редактор "Громадського радіо" Тетяна Трощинська зазначила, що вона не бачила записки, але бачить українські міста та села, які обстрілюються російськими "орками".

"А потім думаю про тисячі наших дітей, які все одно ще просто діти. І у них попереду десятиліття. А воно лише старий зморщений безумець", — резюмувала Трощинська.

Нагадаємо, що Романа Абрамовича на початку березня було отруєно. При цьому інформацію про інших постраждалих чи можливі джерела отруєння представник російського олігарха відмовився називати.

Про отруєння членів переговорної групи стало відомо 28 березня. Спершу з’явилася інформація, що отруїли українського нардепа Рустема Умерова, проте сам депутат цю інформацію спростував.

Пізніше журналісти-розслідувачі Bellingcat повідомили, що троє членів делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та росією в ніч із 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович.