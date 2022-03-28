"Безхребетні та аморфні": блогер розповів, чому не варто чекати бунту російських матерів проти війни

Від росіян бунту чекати не варто, скільки б втрат не зазнали окупанти в Україні

Попри величезні втрати російських окупаційних сил в Україні, будь-яких протестів матерів у росії чекати не варто.

Про це розповів "Телеграфу" військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит").

"Російський народ безхребетний і аморфний, він не здатний самостійно протистояти системі, і ніколи не міг", — сказав він.

За його словами, виникнення відкритого бунту у зв’язку із втратами росіян можливе лише у випадку, якщо цією темою зацікавиться якась внутрішня сила, якій буде вигідна дестабілізація ситуації в країні.

При цьому Коваленко нагадав, що всі російські революції та перевороти сталися під час курування силових структур, яким була вигідна зміна влади.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 березня орієнтовні втрати російської окупаційної армії склали близько 17 тисяч осіб, а також 586 танків та майже 1,7 тисячі одиниць іншої бронетехніки.

Більш детально про те, коли закінчиться війна росії проти України та чи допоможуть окупантам бойовики ПВК "Вагнера" та "Хезболли", читайте у матеріалі "Телеграф": Бунт у росії через втрати в Україні можливий лише за однієї умови, — військовий оглядач.