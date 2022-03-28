Рус

"Безхребетні та аморфні": блогер розповів, чому не варто чекати бунту російських матерів проти війни

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
271
Армія рф Новина оновлена 28 березня 2022, 22:35
Армія рф

Від росіян бунту чекати не варто, скільки б втрат не зазнали окупанти в Україні

Попри величезні втрати російських окупаційних сил в Україні, будь-яких протестів матерів у росії чекати не варто.

Про це розповів "Телеграфу" військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит").

"Російський народ безхребетний і аморфний, він не здатний самостійно протистояти системі, і ніколи не міг", — сказав він.

За його словами, виникнення відкритого бунту у зв’язку із втратами росіян можливе лише у випадку, якщо цією темою зацікавиться якась внутрішня сила, якій буде вигідна дестабілізація ситуації в країні.

При цьому Коваленко нагадав, що всі російські революції та перевороти сталися під час курування силових структур, яким була вигідна зміна влади.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 березня орієнтовні втрати російської окупаційної армії склали близько 17 тисяч осіб, а також 586 танків та майже 1,7 тисячі одиниць іншої бронетехніки.

Більш детально про те, коли закінчиться війна росії проти України та чи допоможуть окупантам бойовики ПВК "Вагнера" та "Хезболли", читайте у матеріалі "Телеграф": Бунт у росії через втрати в Україні можливий лише за однієї умови, — військовий оглядач.

Теги:
#Україна #Росія #Олександр Коваленко
Після ракетного удару по Рівненщині палає нафтобаза
В регіонах
Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині: на місце прямує хімлабораторія (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Після ракетного удару по Рівненщині палає нафтобаза
Росіяни вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині: на місце прямує хімлабораторія (відео)
Дата публікації
Категорія
Зараз Роман Абрамович почуває себе нормально
В Абрамовича підтвердили інформацію про отруєння і розповіли подробиці
Дата публікації
Категорія
Українські військові
Не вибухає кожен третій російський снаряд: Віталій Кім пожалівся на захоплені боєприпаси
Дата публікації
Категорія
Чорнобильська АЕС
Підняли радіоактивний пил і дихають ним: росіяни приїхали на ЧАЕС через "рудий ліс" без засобів захисту
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 28 березня
Війна - день 33: Україна перейшла у контрнаступ, але росіяни і далі стріляють по містах ракетами