"Бесхребетны и аморфны": блогер рассказал, почему не стоит ждать бунта российских матерей против войны

От россиян бунта ждать не стоит, сколько бы потерь не понесли оккупанты в Украине

Несмотря на огромные потери российских оккупационных сил в Украине, каких-либо протестов матерей в рф ждать не стоит.

Об этом рассказал "Телеграфу" военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").

"Российский народ бесхребетен и аморфен, он не способен самостоятельно противостоять системе, и никогда не мог", — сказал он.

По его словам, возникновение открытого бунта в связи с потерями россиян возможно лишь в случае, если этой темой заинтересуется какая-то внутренняя сила, которой будет выгодна дестабилизация ситуации в стране.

При этом Коваленко напомнил, что все российские революции и перевороты произошли при курировании силовых структур, которым была выгодна смена власти.

Как сообщалось ранее, согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 марта ориентировочные потери российской оккупационной армии составили около 17 тысяч человек, а также 586 танков и почти 1,7 тысячи единиц другой бронетехники.

Более подробно о том, когда закончится война россии против Украины и помогут ли оккупантам боевики ЧВК "Вагнера" и "Хезболлы", читайте в материале "Телеграф": Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, — военный обозреватель.