За добу 400 солдатів та два літаки — Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні

За 33 дні війни росія втратила близько 17 тисяч солдатів та офіцерів.

У понеділок, 28 березня, на 33-й день війни російські війська не залишають намірів атакувати Україну. Збройні сили України дають рішучу відсіч ворогові та продовжують знищувати особовий склад та техніку оккупантів.

Надійне джерело новин про війну

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 28 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 000 осіб,

танків — 586 од.

бойових броньованих машин — 1694 од.,

артилерійських систем — 302 од.,

РСЗВ — 95 од.

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 123 од.,

вертольотів — 127 од.,

автомобільної техніки — 1150 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66.

Спеціальна техніка — 1.

Пускові установки ОТРК — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, що російські війська не залишають намірів та продовжують атакувати Україну. Один із пріоритетних напрямків — столиця. Київ намагаються оточити з різних боків.

Оборонні бої йдуть на півдні, сході та півночі країни.