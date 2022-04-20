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У Дніпрі знайшли "зірку мережі", яка чекала на прихід окупантів у Харків - вона вже у поліції (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Колаборантку з Харкова затримали активісти Новина оновлена 20 квітня 2022, 16:45
Колаборантку з Харкова затримали активісти

Дівчина так хотіла додому, що просила, аби Харків швидше окупували росіяни.

Біженка з Харкова Валерія С., яка у прямому ефірі говорила, що чекає на захоплення міста ворожою армією, поплатилася за свої слова. Її розшукали та передали у руки правоохоронних органів.

Про це у середу, 20 квітня, повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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Дівчина стала "зіркою мережі" після того, як 19 квітня виклала в Instagram запис своєї розмови з другом, який також виїхав з Харкова після початку бойових дій. Вона поцікавилася у знайомого, чи планує він повертатися в Україну, на що почула відповідь: "Поки росія не прийде, то ні".

"Так, я теж вже сподіваюся, що нас захоплять, і я зберуся і поїду додому, бо я вже дуже хочу додому", — погодилася зі співрозмовником Валерія.

У ході розмови дівчину також цікавило, чи зможе вона повернутися додому, якщо у Харків "зайдуть" якісь "ополченці", чи війська "ДНР", на що друг відповів, що з місцевою пропискою у неї все вийде.

Дівчину, яка втекла в Дніпро, розшукали 20 квітня і передали в руки правоохоронцям. Настрій у неї, судячи з опублікованих кадрів, був зіпсованим.

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Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна #Колаборанти
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