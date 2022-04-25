Окупанти створили концтабір на Харківщині: подробиці

Багато міст регіону в окупації з 24 лютого, зокрема Вовчанськ.

На окупованих територіях Харківської області російські військові не лише "кошмарять" місцеве населення, а й мародерствують у промислових масштабах та катують людей. В Ізюмі до примусової мобілізації залучили місцеве населення, як стало відомо – із застосуванням сили. Також в окупованому Вовчанську створили концтабір для тортур українців.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов.

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Один із заводів міста вивезли до росії, а в спорожнілому приміщенні обладнали в’язницю. Глава ОВА назвав її справжнім концтабором і зазначив, що там тортурами змушують людей співпрацювати, приєднуватися до збройних сил росії.

Нагадаємо, згідно з даними розвідки, на окупованих частинах регіону росіяни намагаються залякати населення відключеннями електрики та води, запровадити рубль та свій мобільний зв’язок.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій — Харків стратегічно важливий регіон для росії, оскільки межує з Білгородською областю. На Харківщину стягують до Ізюма та Куп’янська сили армії рф.

У міру визволення українських територій від окупації виявляють свідчення звірств росіян — спалені тіла вбитих ними людей. Їх катували перед смертю.