"Не час плакати": харків’янка у найнебезпечнішому районі міста допомагає десяткам сусідів

Жінка з Харкова продовжує готувати гарячу їжу для всіх, хто потребує потерпілого від обстрілу району міста.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Харків став одним із перших міст, яке відчуло на собі масовані обстріли та бомбардування. Однак навіть через понад два місяці боїв у місті залишається багато людей, а деякі продовжують жити й у найбільш "гарячих" районах, накшталт Північної Салтівки.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з однією з місцевих жінок, яка цими нелегкими днями залишається у своєму домі, де щодня готує їжу для мешканців прилеглих будинків.

За її словами, за два місяці війни багато хто евакуювався в безпечні місця, проте за їжею все ще продовжують приходити люди різного віку.

"Буває до тридцяти людей. Коли свята були, приходило менше", — каже вона.

Продукти, каже вона, доставляють або місцеві жителі, або ж волонтери. Небайдужі громадяни навіть привезли портативну газову пічку, оскільки в районі не залишилося світла, газу, води.

При цьому жінка зазначає, що страх уже пройшов, а тому навіть уночі вони не йдуть у підвали.

"Було б страшно, давно вже поїхали б... людина до всього звикає", — сказала вона, але додала, що росіяни як почали їх бомбардувати з першого дня вторгнення, так і не перестають.

Харків’янка каже, що мріє, щоб після війни у районі знову було чисто та тихо, але зізналася, що давно хоче прийняти ванну, а також уперше побачити онука, який народився 18 лютого.

"Я не плачу. Поплачемо після перемоги, а зараз не час", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Телеграфа" показував, як виглядає Північна Салтівка у Харкові через два місяці регулярного обстрілу з боку росіян.