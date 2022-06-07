Окупанти завдали удару по Харкову: що відомо

Вибух стався після скасування повітряної тривоги

У Харкові в ніч проти 7 червня жителі багатьох районів міста чули потужні вибухи.

Як інформують місцеві телеграм-канали, вибухи було чутно близько 2:50. До цього на Харківщині, як і в багатьох інших областях України, було оголошено повітряну тривогу, проте обстріл стався вже після відбою, що дає підстави припускати, що удари завдавалися з РСЗВ або ствольної артилерії.

Один із вибухів був особливо потужним і, як стверджується, його чули у багатьох районах.

У мережі також з’явилися фото, на яких видно, що на місці влучення почалася пожежа. Більше інформації не надходило, а офіційні джерела поки що подію не коментували.

Як повідомлялося раніше, окупанти останнім часом активували обстріли та ракетні удари по українських містах у темний час доби. Так ранок 5 червня розпочався з масованого ракетного удару, під час якого вибухи були чутні у Києві, Миколаєві, Краматорську та Одесі.

Пізніше стало відомо, що в столиці одна з ракет впала на території вагоноремонтного заводу, внаслідок чого він отримав значні пошкодження.