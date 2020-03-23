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Неподалік Канади знайдено рештки давнього континенту

Неподалік Канади знайдено рештки давнього континенту
17:11 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Вік загубленого континенту - декілька мільярдів років.

Незважаючи на карантинне стан через коронавирус, науковий світ не припинив свою діяльність і продовжує ділитися своїми відкриттями.

Нещодавно палеонтологи знайшли найдавніші останки предків сучасної курки в вапняковому кар'єрі, розташованому недалеко від кордону між Бельгією та Нідерландами. Також днями німецький зоолог відкрив два нових види акул.

Тепер же вчені виявили розколотий мільйони років тому шматок континентальної кори Землі, який знаходиться на півночі Канади.

Острів Баффінова Земля, розташований між материковою частиною Канади і Гренландією, являє собою велике арктичне простір, що охоплює більше 500 000 квадратних кілометрів, що робить його п’ятим за величиною островом в світі.

Аналізуючи зразки магматичних порід, витягнутих з розвідувального буріння алмазів в провінції Кідберлік Кідляк на південних ділянках острова Баффінова Земля, дослідники виявили мінеральні породи, які вони ніколи раніше не зустрічали.

"Кімберліту - це підземні ракети, які піднімають пасажирів на шляху до поверхні", - пояснює геолог Майя Копилова з Університету Британської Колумбії.

"Пасажири - це суцільні шматки кам’яних стін, які несуть безліч деталей про умови, які з часом знаходяться далеко під поверхнею нашої планети".

В даному випадку ці пасажири завершили дуже довгу подорож. Команда каже, що подібні кімберлітові породи, сформовані на глибині менше 150 кілометрів, виштовхуються на поверхню як геологічними, так і хімічними силами.

З точки зору геологічної складової їх поява на острові Баффін є кінець колосального розселення, яке відбулося приблизно 150 мільйонів років тому, під час рифтингу континентальної плити Північно-Атлантичного кратона.

Цей зразок відноситься до шматків литосферной породи, які датуються мільярдами років тому, будучи деякі з кращих експонатів самій ранній континентальної кори Землі.

Розламані мільйони років тому фрагменти були виявлені в Шотландії, Лабрадорі і в Гренландії, але дослідники не очікували знайти його на півострові Холл острова Баффина.

"Мінеральний склад інших частин Північно-Атлантичного кратона настільки унікальний, що його не можна було сплутати ні з чим іншим", - говорить Копилова.

Щоб досягти своїх результатів, команда використовувала ряд аналітичних методів - включаючи петрографію, мінералогію і термобарометрії - для вивчення 120 зразків гірських порід, які називаються ксенолітами, взятих з провінції кімберлітів.

"За допомогою цих зразків ми можемо реконструювати форми древніх континентів на основі більш глибоких, мантійних порід", - говорить Копилова. - "Тепер ми можемо зрозуміти і нанести на карту не тільки самий верхній тонкий шар Землі, який становить один відсоток від обсягу планети, але наші знання буквально і символічно глибше".

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Нові результати означають, що вчені виявили приблизно на 10% більше досить значного шматка цієї древньої кори.

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Канада, Баффинова Земля, Острів, Рештки, Стародавня Земля, Алмази.
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