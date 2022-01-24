Чому США вивозять своїх дипломатів та чи варто панікувати українцям?

На думку ексголови МЗС Володимира Огризка, наразі ситуація не вимагає від іноземних представництв в Україні евакуації своїх співробітників

Державний департамент США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів, частину свої співробітників також відкликає і Велика Британія. Водночас низка країн ЄС вже заявили про те, що не мають наміру наслідувати приклади США, Британії, та Австралії, Японії.

Колишній міністр закордонних справ, дипломат Володимир Огризко прокоментував "Телеграфу", як можна розцінювати заяви Держдепу і чому не слід робити з цього політичні висновки.

– Як ви можете прокоментувати заклики Державного департаменту США щодо вивезення сімей дипломатів з України, а також заяви не подорожувати в Україну від деяких співробітників посольства?

– Американці – такі люди, які воліють не мати жодних проблем з будь-яких обставин. Уявіть собі, що скаженому керівнику сусідньої держави приходить в голову дати наказ на вторгнення. І під час цього вторгнення гине якийсь співробітник американського посольства. То потім його родини будуть змушені виплачувати стільки грошей, що Держдеп буде довго потім страждати, порахувавши скільки це буде коштувати.

Тому для того, аби убезпечити себе від якихось позовів, можливих проблем, воліють сказати наперед, що "ми вас попереджаємо, ми вас закликаємо, а ви вже дивіться по ситуації". Я думаю, що це не буде стосуватись всіх американських дипломатів. Скоріш за все, це буде стосуватись якоїсь частини технічного персоналу.

І на цьому, я думаю, все і завершиться. Я б не робив з цієї ситуації скандалу, бо зараз такі думки вже розповсюджуються. На це треба дивитись спокійно і тверезо.

Володимир Огризко

– На тлі заяв США, у Європейському Союзі якраз заявили, що не бачать причин для евакуації своїх дипломатів з України

– Те саме, про що я й кажу. Щонайменше, вони не бачать зараз якоїсь крайньої загрози та небезпеки, яка б вимагала евакуації своїх співробітників. Це просто така традиційна практика. Британці зазвичай копіюють те, що роблять американці. Робити з цього політичні висновки не треба.

– Але ось вже з’явились заяви з Японії, Австралії, аналогічні США… Це теж копіювання Штатів, гра на випередження чи це через брак інформації?

– Я тут бачу лише дипломатичну солідарність і не більше. Бо більше підстав для таких заяв я не бачу.

– Щодо Німеччини і її суперечливої позиції. Вони, зокрема, блокують постачання нам озброєння. Як ви можете прокоментувати таку позицію?

– Можна лише висловити розчарування через таку позицію Німеччини, тому що вона підтримує й стимулює агресора замість того, щоб його стримувати. І це б'є не лише по наших інтересах, але й по іміджу самої Німеччини. Якщо вона продовжить так само, то вона втратить себе як надійного партнера, як країну, яка розуміє пріоритети. І це питання до німецьких політиків. Хай вони вирішують, який бік барикади займати: або бути на боці здорового глузду і міжнародного права або ставати на бік цинізму й гонитву за черговим євро.