У поєдинку з Усиком Джошуа розраховуватиме на нокаут, але у мене інший прогноз, - ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко

Реванш не буде схожий на перший бій, вважає експерт

Спортивна Україна і весь світ завмерли в очікуванні головного боксерського поєдинку року — другого бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Про те, яким буде цей бій "Телеграф" поспілкувався з колишнім чемпіоном світу В'ячеславом Сенченком, який нині є відомим тренером і готує ряд перспективних молодих боксерів.

– Які у вас очікування від реваншу Усик — Джошуа?

– З нетерпінням очікую дострокову перемогу Усика та його виклик на бій з Тайсоном Ф’юрі за абсолютного чемпіона.

– Чи потрібно обом боксерам щось змінювати перед цим боєм?

– Звичайно потрібно щось змінювати, особливо Джошуа у цьому поєдинку, оскільки він перший бій програв. Усик також буде щось змінювати та його підготовка до бою буде ще більше удосконалена. Інший бій – інша картинка. Цей бій не буде схожий на перший.

– В чому потрібно додати Джошуа аби розраховувати на успіх?

– Знаєте, думаю, йому потрібно бути агресивнішим, працювати в атаці, десь загострювати бій, тоді у нього будуть шанси. Можливо він нав’язуватиме силовий бій. Даю гарантію, що він буде важчим від Усика. Користуючись своєю масою та фізичною силою Джошуа спробує піти в загострення та буде розраховувати на дострокову перемогу шляхом свого нокаутного удару.

В'ячеслав Сенченко

– Як на Усика психологічно повпливає війна в Україні?

– Війна на всіх впливає психологічно, Усик не виключення. Йому допомагають у цьому питанні, наприклад, наш відомий психолог Андрій Борисович Колосов. Усик зможе психологічно впоратись з цим навантаженням завдяки команді професіоналів та буде у гарній психологічній формі під час реваншу.

– Чи правильно вчинив Усик, що поїхав готуватись в ОАЕ?

– Якщо Усик так вирішив, можна зробити висновок, що йому там зручніше готуватись та налаштовуватись і там будуть всі умови для найкращої підготовки. Мабуть, це рішення всієї команди. Хоча, можливо, рішення приймав і сам Усик. Втім, я не бачу причин, чому це може бути неправильно.

– Ваш підопічний Карен Чухаджян минулого тижня у Німеччині переміг австралійця Блейка Мінто. Розкажіть про цей бій.

– Карен впевнено здобув перемогу, він добре готувався. Ми виконали з ним багато роботи та непогано підійшли до бою фізично. Також розбирали суперника тактично, ми розуміли плюс-мінус, як він буде працювати та за рахунок чого ми будемо сильніше. Карен виконав все. Так, початок був трошки напружений, але це бокс – бій за титул. Ми спочатку не планували одразу загострювати бій, треба було відчути ринг та суперника, як він атакує, захищається, виявити в нього слабкіші місця і т.д.. Потім Карен, як завжди, почав з кожним раундом набирати оберти. Дуже потужний 5-ий та 6-ий раунди провів Карен і те, що суперник не вийшов на 7-мий раунд – правильне рішення. Мабуть, ще раунд або 2 максимум і був би нокаут, він (суперник) вже погано реагував на удари та багато пропускав. Заслужена переконлива перемога Карена.

Карен Чухаджян

– Ви в цьому бою захистили титул IBF Interсontinental. Які плани по титулам далі?

– Зараз плани Карена – відпочинок. В нього є промоутерська компанія, менеджер, вони займаються його кар’єрою, знаходять суперників. Нам лише надсилають прізвище та дату бою. Ми не вибираємо з ким будемо боксувати, а з ким ні. Це робота промоутера та менеджера. Нам важливо, щоб цей бій був за титул і просування Карена у рейтингу IBF. Як тренеру, було б добре, щоб цього року мій боєць боксував претендентський бій, щоб стати обов'язковим претендентом за звання Чемпіона Світу. Такі у нас плани.

– Карен знаходиться достатньо високо в рейтингах. Коли вже може бути бій за пояс чемпіона світу?

– Ми чекаємо оновлений рейтинг IBF, дуже добре буде, якщо ми побачимо Карена на перших сходинках. Тоді ми будемо очікувати двобою, про який я казав. Мета: стати обов’язковим претендентом та ближче просунутися до звання Чемпіона Світу. Коли цей бій відбудеться сказати важко. Зараз чемпіоном світу за версією IBF є Еррол Спенс-молодший, він буде зустрічатися з Теренсом Кроуфордом. Отримати бій з кимось з них важко, але це робота промоутерської компанії. Будемо вірити, що такий бій відбудеться, а ми будемо тренуватися та показувати бокс найвищого ґатунку.