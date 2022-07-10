Рус

У поєдинку з Усиком Джошуа розраховуватиме на нокаут, але у мене інший прогноз, - ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
322
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Реванш не буде схожий на перший бій, вважає експерт

Спортивна Україна і весь світ завмерли в очікуванні головного боксерського поєдинку року — другого бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Про те, яким буде цей бій "Телеграф" поспілкувався з колишнім чемпіоном світу В'ячеславом Сенченком, який нині є відомим тренером і готує ряд перспективних молодих боксерів.

– Які у вас очікування від реваншу Усик — Джошуа?

– З нетерпінням очікую дострокову перемогу Усика та його виклик на бій з Тайсоном Ф’юрі за абсолютного чемпіона.

– Чи потрібно обом боксерам щось змінювати перед цим боєм?

– Звичайно потрібно щось змінювати, особливо Джошуа у цьому поєдинку, оскільки він перший бій програв. Усик також буде щось змінювати та його підготовка до бою буде ще більше удосконалена. Інший бій – інша картинка. Цей бій не буде схожий на перший.

– В чому потрібно додати Джошуа аби розраховувати на успіх?

– Знаєте, думаю, йому потрібно бути агресивнішим, працювати в атаці, десь загострювати бій, тоді у нього будуть шанси. Можливо він нав’язуватиме силовий бій. Даю гарантію, що він буде важчим від Усика. Користуючись своєю масою та фізичною силою Джошуа спробує піти в загострення та буде розраховувати на дострокову перемогу шляхом свого нокаутного удару.

В'ячеслав Сенченко
В'ячеслав Сенченко

– Як на Усика психологічно повпливає війна в Україні?

– Війна на всіх впливає психологічно, Усик не виключення. Йому допомагають у цьому питанні, наприклад, наш відомий психолог Андрій Борисович Колосов. Усик зможе психологічно впоратись з цим навантаженням завдяки команді професіоналів та буде у гарній психологічній формі під час реваншу.

– Чи правильно вчинив Усик, що поїхав готуватись в ОАЕ?

– Якщо Усик так вирішив, можна зробити висновок, що йому там зручніше готуватись та налаштовуватись і там будуть всі умови для найкращої підготовки. Мабуть, це рішення всієї команди. Хоча, можливо, рішення приймав і сам Усик. Втім, я не бачу причин, чому це може бути неправильно.

– Ваш підопічний Карен Чухаджян минулого тижня у Німеччині переміг австралійця Блейка Мінто. Розкажіть про цей бій.

– Карен впевнено здобув перемогу, він добре готувався. Ми виконали з ним багато роботи та непогано підійшли до бою фізично. Також розбирали суперника тактично, ми розуміли плюс-мінус, як він буде працювати та за рахунок чого ми будемо сильніше. Карен виконав все. Так, початок був трошки напружений, але це бокс – бій за титул. Ми спочатку не планували одразу загострювати бій, треба було відчути ринг та суперника, як він атакує, захищається, виявити в нього слабкіші місця і т.д.. Потім Карен, як завжди, почав з кожним раундом набирати оберти. Дуже потужний 5-ий та 6-ий раунди провів Карен і те, що суперник не вийшов на 7-мий раунд – правильне рішення. Мабуть, ще раунд або 2 максимум і був би нокаут, він (суперник) вже погано реагував на удари та багато пропускав. Заслужена переконлива перемога Карена.

Карен Чухаджян
Карен Чухаджян

– Ви в цьому бою захистили титул IBF Interсontinental. Які плани по титулам далі?

– Зараз плани Карена – відпочинок. В нього є промоутерська компанія, менеджер, вони займаються його кар’єрою, знаходять суперників. Нам лише надсилають прізвище та дату бою. Ми не вибираємо з ким будемо боксувати, а з ким ні. Це робота промоутера та менеджера. Нам важливо, щоб цей бій був за титул і просування Карена у рейтингу IBF. Як тренеру, було б добре, щоб цього року мій боєць боксував претендентський бій, щоб стати обов'язковим претендентом за звання Чемпіона Світу. Такі у нас плани.

– Карен знаходиться достатньо високо в рейтингах. Коли вже може бути бій за пояс чемпіона світу?

– Ми чекаємо оновлений рейтинг IBF, дуже добре буде, якщо ми побачимо Карена на перших сходинках. Тоді ми будемо очікувати двобою, про який я казав. Мета: стати обов’язковим претендентом та ближче просунутися до звання Чемпіона Світу. Коли цей бій відбудеться сказати важко. Зараз чемпіоном світу за версією IBF є Еррол Спенс-молодший, він буде зустрічатися з Теренсом Кроуфордом. Отримати бій з кимось з них важко, але це робота промоутерської компанії. Будемо вірити, що такий бій відбудеться, а ми будемо тренуватися та показувати бокс найвищого ґатунку.

Теги:
#В'ячеслав Сенченко #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Карен Чухаджян