Гривня помітно ослабла: курс валют в Україні на перший день осені
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Обстановка на ринку дестабілізувалася ближче до осені
На середу, 1 вересня, основні валюти в Україні різко піднялися в ціні, показавши ослаблення гривні на валютному ринку.
Про це можна судити за офіційним курсом валют, що опублікований Нацбанком України.
Відзначається, що якщо на 31 серпня трохи подорожчали євро і злотий, а долар впав, то на сьогодні всі популярні в Україні іноземні валюти подорожчали.
Так, на сьогоднішній день ситуація на валютному ринку виглядає наступним чином:
- $1 коштує 26,89 гривень (+3 копійки за добу);
- 1 євро — 31,83 грн (+14 коп.);
- 1 злотий — 7,02 грн (+9 копійок);
- 10 рублів — 3,66 грн (+1 коп.).
Варто враховувати, що офіційний курс регулятора не підходить для фізичних осіб, однак відповідно до нього змінюються ціни в обмінниках.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом валют в Україні до кінця року.
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