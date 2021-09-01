Гривня помітно ослабла: курс валют в Україні на перший день осені

Обстановка на ринку дестабілізувалася ближче до осені

На середу, 1 вересня, основні валюти в Україні різко піднялися в ціні, показавши ослаблення гривні на валютному ринку.

Про це можна судити за офіційним курсом валют, що опублікований Нацбанком України.

Відзначається, що якщо на 31 серпня трохи подорожчали євро і злотий, а долар впав, то на сьогодні всі популярні в Україні іноземні валюти подорожчали.

Так, на сьогоднішній день ситуація на валютному ринку виглядає наступним чином:

$1 коштує 26,89 гривень (+3 копійки за добу);

1 євро — 31,83 грн (+14 коп.);

1 злотий — 7,02 грн (+9 копійок);

10 рублів — 3,66 грн (+1 коп.).

Варто враховувати, що офіційний курс регулятора не підходить для фізичних осіб, однак відповідно до нього змінюються ціни в обмінниках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом валют в Україні до кінця року.