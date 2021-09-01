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Гривня помітно ослабла: курс валют в Україні на перший день осені

Автор
В. Куценко
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Офіційний курс валют в Україні на 01.09.2021 Новина оновлена 31 серпня 2021, 23:34
Офіційний курс валют в Україні на 01.09.2021

Обстановка на ринку дестабілізувалася ближче до осені

На середу, 1 вересня, основні валюти в Україні різко піднялися в ціні, показавши ослаблення гривні на валютному ринку.

Про це можна судити за офіційним курсом валют, що опублікований Нацбанком України.

Відзначається, що якщо на 31 серпня трохи подорожчали євро і злотий, а долар впав, то на сьогодні всі популярні в Україні іноземні валюти подорожчали.

Так, на сьогоднішній день ситуація на валютному ринку виглядає наступним чином:

  • $1 коштує 26,89 гривень (+3 копійки за добу);
  • 1 євро — 31,83 грн (+14 коп.);
  • 1 злотий — 7,02 грн (+9 копійок);
  • 10 рублів — 3,66 грн (+1 коп.).

Варто враховувати, що офіційний курс регулятора не підходить для фізичних осіб, однак відповідно до нього змінюються ціни в обмінниках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом валют в Україні до кінця року.

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