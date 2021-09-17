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Євро та злотий впали у ціні, долар піднявся: курс валют в Україні на 17 вересня

Автор
Анна Дворовенко
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Курс валют в Україні на 17 вересня
Курс валют в Україні на 17 вересня

До цього євро і злотий на один день свої позиції зміцнили

Станом на ранок п’ятниці, 17 вересня, українська гривня продовжує коливання — по відношенню до євро та злотого вона зміцнила позиції, а от щодо долара та російського рубля — втратила у ціні.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, за добу долар та російський рубль подорожчали на дві копійки, у той час як євро впало у ціні аж на 14 копійок, а злотий — на 7.

На 17 вересня курс валют в Україні виглядає так:

  • 1 долар коштує 26,66 (+2 копійки, раніше 26,64);
  • 1 євро — 31, 37 (-14 копійок, раніше 31,51);
  • 1 злотий — 6,85 (-7 копійок, раніше — 6,92);
  • 10 російських рублів — 3, 68 (+2 копійки, раніше — 3, 66).

Вартість іншої іноземної валюти за курсом НБУ:

Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ

Варто зазначити, що останні два тижні курс української гривні на валютному рівні постійно коливається — вона то падає в ціні, то піднімається.

Додамо, що ціна у обмінниках може відрізнятися від курсу валют, який дає Національний банк. Це пояснюється тим, що фізичні особи не можуть купувати валюту за курсом регулятора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з курсом валют до кінця року та як буде поводити себе долар.

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