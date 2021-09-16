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Долар, євро і злотий знову зміцнили свої позиції: курс валют на 16 вересня

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Курс валют в Україні 16 вересня Новина оновлена 16 вересня 2021, 10:16
Курс валют в Україні 16 вересня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 16 вересня

Станом на четвер, 16 вересня, вартість іноземних валют після тимчасового зміцнення української гривні знову піднялася в ціні відносно національної грошової одиниці.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Відповідно до інформації регулятора, вартість долара збільшилася на одну копійку, як і російського рубля. Щодо польського злотого, то він подорожчав на дві копійки.

На 16 вересня курс валют в Україні виглядає наступним чином:

  • 1 долар коштує 26, 64 (раніше 26,63 гривні);
  • 1 євро — 31, 51 (до цього — 31,46);
  • 1 злотий — 6,92 (раніше було 6,90);
  • 10 російських рублів — 3, 66 (було 3,65).

Нагадуємо, що останні два тижні вартість іноземних валют то підіймалася, то падала стосовно української гривні. Спочатку було помітне значне укріплення національної валюти, потім вона почала падати в ціні і зараз продовжує дешевшати.

Варто відзначити, що наведені дані є офіційними у Нацбанку і в обмінниках ціни можуть бути трохи іншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким може бути курс валют до кінця 2021 року і що впливає на коливання в ціні української гривні.

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