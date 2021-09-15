Долар опустився нижче, а євро трохи підросло: курс валют в Україні на 15 вересня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 7
Гривня зміцнюється після нового падіння
На валютному ринку в Україні тривають помітні коливання, проте, на ранок середи, 15 вересня, можна говорити про зміцнення національної валюти.
Про це свідчить офіційний курс валют НБУ.
Нагадаємо, що в останні тижні гривня грунтовно зміцнилася на валютному ринку, після чого відчутно впала, і тепер знову відновлює позиції.
На ранок 15 вересня курс валют в Україні виглядає наступним чином:
- $1 коштує 23,63 гривні (-6 копійок за добу);
- 1 євро — 31,46 грн (+2 копійки);
- 1 злотий — 6,9 грн (-1 коп.);
- 10 рублів РФ — 3,65 грн (-1 коп.).
Зверніть увагу, що це офіційний курс НБУ, і для фізичних осіб він не застосовується, та ціни в обмінниках будуть дещо відрізнятися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати від курсу долара в Україні до кінця року.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-