Долар опустився нижче, а євро трохи підросло: курс валют в Україні на 15 вересня

Гривня зміцнюється після нового падіння

На валютному ринку в Україні тривають помітні коливання, проте, на ранок середи, 15 вересня, можна говорити про зміцнення національної валюти.

Про це свідчить офіційний курс валют НБУ.

Нагадаємо, що в останні тижні гривня грунтовно зміцнилася на валютному ринку, після чого відчутно впала, і тепер знову відновлює позиції.

На ранок 15 вересня курс валют в Україні виглядає наступним чином:

$1 коштує 23,63 гривні (-6 копійок за добу);

1 євро — 31,46 грн (+2 копійки);

1 злотий — 6,9 грн (-1 коп.);

10 рублів РФ — 3,65 грн (-1 коп.).

Зверніть увагу, що це офіційний курс НБУ, і для фізичних осіб він не застосовується, та ціни в обмінниках будуть дещо відрізнятися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати від курсу долара в Україні до кінця року.