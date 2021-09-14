Долар подорожчав, а євро і злотий упали в ціні: курс валют в Україні 14 вересня

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на 14 вересня.

Станом на ранок, 14 вересня, вартість долара відносно української гривні виросла, а євро і польський злотий упали в ціні.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до даних регулятора, долар США подешевшав на 2 копійки відносно до української валюти, а ціна російського рубля не змінилася. Що стосується польського злотого, то він втратив 4 копійки.

Курс валют на 14 вересня виглядає наступним чином:

1 долар коштує 26, 69 (раніше 26,67 гривні);

1 євро — 31, 44 (до цього — 31,58);

1 злотий — 6,91 (раніше було 6,95);

10 російських рублів — 3, 66 (як і раніше).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народні депутати Верховної ради вирішили спростити українцям життя і прийняли законопроєкт, згідно з яким підійнявся ліміт переказів від 4999 грн до 5000 грн. Таке рішення прийняли у звʼязку з тим, що відправникам було незручно використовувати термінали, адже вони не завжди мали при собі рівно 4999 грн.

Нагадуємо, що економіст Сергій Фурса розповів про тіньову економіку в Україні та її причини.