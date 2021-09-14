Укр

Доллар подорожал, а евро и злотый упали в цене: курс валют в Украине 14 сентября

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Курс валют в Украине 14 сентября Новость обновлена 13 сентября 2021, 17:17
Курс валют в Украине 14 сентября

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на 14 сентября.

По состоянию на утро, 14 сентября, стоимость доллара по отношению к украинской гривне выросла, а евро и польский злотый упали в цене.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, доллар США подешевел на 2 копейки по отношению украинской валюты, а цена российского рубля не изменилась. Что касается польского злотого, то он потерял 4 копейки.

Курс валют на 14 сентября выглядит следующим образом:

  • 1 доллар стоит 26, 69 (ранее 26,67 гривны)
  • 1 евро — 31, 44 (до этого — 31,58)
  • 1 злотый — 6,91 (ранее было 6,95)
  • 10 российских рублей — 3, 66 (как и раньше).

Ранее "Телеграф" сообщал, что народные депутаты Верховной Рады решили упростить украинцам жизнь и приняли законопроект, согласно которому поднялся лимит переводов от 4999 грн до 5000 грн. Такое решение приняли в связи с тем, что отправителям было неудобно использовать терминалы, ведь они не всегда имели при себе ровно 4999 грн.

Напоминаем, что экономист Сергей Фурса рассказал о теневой экономике в Украине и ее причинах.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Политика
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 13 сентября: ключевая реформа заблокирована, данные всех украинцев в сети, запрет Моргенштерна
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Москве 9 сентября
Конец эпохи Лукашенко: как Россия поглощает соседнюю Беларусь
Дата публикации
Категория
Кремль обещает в ближайшие недели пустить газ в Европу в обход Украины
Россия запускает "Северный поток-2". Что дальше делать Украине?