Доллар подорожал, а евро и злотый упали в цене: курс валют в Украине 14 сентября

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на 14 сентября.

По состоянию на утро, 14 сентября, стоимость доллара по отношению к украинской гривне выросла, а евро и польский злотый упали в цене.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, доллар США подешевел на 2 копейки по отношению украинской валюты, а цена российского рубля не изменилась. Что касается польского злотого, то он потерял 4 копейки.

Курс валют на 14 сентября выглядит следующим образом:

1 доллар стоит 26, 69 (ранее 26,67 гривны)

1 евро — 31, 44 (до этого — 31,58)

1 злотый — 6,91 (ранее было 6,95)

10 российских рублей — 3, 66 (как и раньше).

Ранее "Телеграф" сообщал, что народные депутаты Верховной Рады решили упростить украинцам жизнь и приняли законопроект, согласно которому поднялся лимит переводов от 4999 грн до 5000 грн. Такое решение приняли в связи с тем, что отправителям было неудобно использовать терминалы, ведь они не всегда имели при себе ровно 4999 грн.

Напоминаем, что экономист Сергей Фурса рассказал о теневой экономике в Украине и ее причинах.