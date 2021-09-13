Доллар и евро продолжают снижаться: курс валют в Украине после выходных
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Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 13 сентября.
Стоимость доллара и евро после выходных продолжили снижаться относительно гривны.
Об этом проинформировал Национальный банк Украины.
Согласно его данным, доллар США подешевел на 4 копейки, а евро потерял в стоимости 3 копейки.
Незначительное падение наблюдается и в курсе злотого, его цена снизилась относительно гривны на 2 копейки. Вместе с тем на выходных заметно набрал в стоимости британский фунт стерлингов, прибавив в цене 9 копеек.
Исходя из этого, курс основных иностранных валют в Украине выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,6782 грн;
- 1 евро = 31,5843 грн;
- 1 злотый = 6,9511 грн;
- 10 российских рублей = 3,6675 грн;
- 1 фунт стерлингов = 37,036 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, Верховная Рада слегка упростила жизнь украинцам, подняв лимит на переводы наличных средств с 4999 грн до 5000 грн. Таким образом, жители Украины могут более комфортно переводить небольшие суммы денег, прежде чем ними заинтересуется финмониторинг.