Доллар и евро продолжают снижаться: курс валют в Украине после выходных

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 13 сентября.

Стоимость доллара и евро после выходных продолжили снижаться относительно гривны.

Об этом проинформировал Национальный банк Украины.

Согласно его данным, доллар США подешевел на 4 копейки, а евро потерял в стоимости 3 копейки.

Незначительное падение наблюдается и в курсе злотого, его цена снизилась относительно гривны на 2 копейки. Вместе с тем на выходных заметно набрал в стоимости британский фунт стерлингов, прибавив в цене 9 копеек.

Исходя из этого, курс основных иностранных валют в Украине выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,6782 грн;

1 евро = 31,5843 грн;

1 злотый = 6,9511 грн;

10 российских рублей = 3,6675 грн;

1 фунт стерлингов = 37,036 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют в Украине на 13 сентября

Как сообщалось ранее, Верховная Рада слегка упростила жизнь украинцам, подняв лимит на переводы наличных средств с 4999 грн до 5000 грн. Таким образом, жители Украины могут более комфортно переводить небольшие суммы денег, прежде чем ними заинтересуется финмониторинг.