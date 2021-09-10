Гривна снова укрепляет позиции относительно доллара и евро: курс валют в Украине на 10 сентября

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 10 сентября

На утро пятницы, 10 сентября, основные иностранные валюты вновь потеряли в весе по отношению к украинской гривне. Падение наблюдалось несколько дней до этого, однако на один день доллару удалось закрепиться.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По имеющейся информации, валютные колебания за предыдущие сутки на рынке были незначительными, однако при этом доллар по отношению к гривне потерял в цене 2 копейки, евро — 1 копейку, злотый подешевел на 3 копейки. В то время как 10 российских рублей подорожали на 1 копейку.

Курс валют на 10 сентября выглядит следующим образом:

1 доллар — 27, 72 (-2 копейки, до этого — 26,74 гривны)

1 евро — 31, 62 (-1 копейка, до этого — 31,63 гривны)

1 злотый — 6,97 (-3 копейки, до этого — ровно 7 гривен)

10 российских рублей — 3, 66 (+1 копейка, до этого — 3,65 гривен).

Стоимость другой иностранной валюты по курсу НБУ:

Курс валют в Украине 10 сентября

Курс валют в Украине 10 сентября

Курс валют в Украине 10 сентября

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