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Гривня знову укріплює позиції щодо долара та євро: курс валют в Україні на 10 вересня

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Курс валют в Україні на 10 вересня Новина оновлена 09 вересня 2021, 17:01
Курс валют в Україні на 10 вересня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 10 вересня

На ранок п’ятниці, 10 вересня, основні іноземні валюти знову втратили у вазі по відношенню до української гривні. Падіння спостерігалося кілька днів до цього, однак на один день долару вдалося закріпитися.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За наданою інформацією, валютні коливання за попередню добу на ринку були незначними, однак при цьому долар по відношенню до гривні втратив у ціні 2 копійки, євро — 1 копійку, злотий подешевшав на 3 копійки. У той час як 10 російських рублів подорожчали на 1 копійку.

Курс валют на 10 вересня виглядає наступним чином:

  • 1 долар коштує 27, 72 (-2 копійки, до цього — 26,74 гривні);
  • 1 євро — 31, 62 (-1 копійка, до цього — 31,63 гривні);
  • 1 злотий — 6,97 (-3 копійки, до цього — рівно 7 гривень);
  • 10 російських рублів — 3, 66 (+1 копійка, до цього — 3,65 гривень).

Вартість іншої іноземної валюти за курсом НБУ:

Курс валют в Україні 10 вересня
Курс валют в Україні 10 вересня
Курс валют в Україні 10 вересня
Курс валют в Україні 10 вересня
Курс валют в Україні 10 вересня
Курс валют в Україні 10 вересня

Раніше в інтервʼю "Телеграфу" фінансист Сергій Фурса розповів, чому в Україні не вдається побороти тіньову економіку та перевести громадян на "білі" зарплати.

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