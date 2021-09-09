Долар припинив падіння: курс валют в Україні на 9 вересня

До цього як долар, так і євро, падали кілька днів поспіль

На ранок четверга, 9 вересня, в Україні тривають коливання на валютному ринку — за останню добу помітно подешевшало євро.

Про це можна судити за офіційним курсом Нацбанку України.

Відзначається, що кілька днів поспіль до цього дешевшав як євро, так і долар, стрибками втрачаючи в ціні від 7 до 16 копійок махом.

Однак тепер впав тільки євро, в той час як долар навіть додав копійку в ціні.

Курс валют на 9 вересня виглядає наступним чином:

$1 коштує 26,74 гривні (+1 коп. за добу);

1 євро — 31,63 грн (-7 копійок);

1 злотий — рівно 7 гривень (-1 копійка);

10 рублів РФ — 3,65 грн (+1 копійка).

Враховуйте, що курс НБУ не може застосовуватися по відношенню до фізичних осіб, і в обмінних валютних пунктах вартість валюти буде дещо відрізнятися.

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