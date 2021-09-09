Укр

Доллар прекратил падение: курс валют в Украине на 9 сентября

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Курс валют на 09.09.2021 Новость обновлена 08 сентября 2021, 21:10
Курс валют на 09.09.2021

До этого как доллар, так и евро, падали несколько дней кряду

На утро четверга, 9 сентября, в Украине продолжаются колебания на валютном рынке — за последние сутки заметно подешевело евро.

Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка Украины.

Отмечается, что несколько дней кряду до этого дешевел как евро, так и доллар, скачками теряя в цене от 7 до 16 копеек махом.

Однако теперь упал только евро, в то время как доллар даже прибавил копейку в цене.

Курс валют на 9 сентября выглядит следующим образом:

  • $1 стоит 26,74 гривны (+1 коп. за сутки);
  • 1 евро — 31,63 грн (-7 копеек);
  • 1 злотый — ровно 7 гривен (-1 копейка);
  • 10 рублей РФ — 3,65 грн (+1 копейка).

Учитывайте, что курс НБУ не может применяться в отношении физических лиц, и в обменных валютных пунктах стоимость валюты будет несколько отличаться.

Читайте на "Телеграфе" прогноз, что ждет доллар в Украине до конца года.

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