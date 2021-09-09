Доллар прекратил падение: курс валют в Украине на 9 сентября

До этого как доллар, так и евро, падали несколько дней кряду

На утро четверга, 9 сентября, в Украине продолжаются колебания на валютном рынке — за последние сутки заметно подешевело евро.

Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка Украины.

Отмечается, что несколько дней кряду до этого дешевел как евро, так и доллар, скачками теряя в цене от 7 до 16 копеек махом.

Однако теперь упал только евро, в то время как доллар даже прибавил копейку в цене.

Курс валют на 9 сентября выглядит следующим образом:

$1 стоит 26,74 гривны (+1 коп. за сутки);

1 евро — 31,63 грн (-7 копеек);

1 злотый — ровно 7 гривен (-1 копейка);

10 рублей РФ — 3,65 грн (+1 копейка).

Учитывайте, что курс НБУ не может применяться в отношении физических лиц, и в обменных валютных пунктах стоимость валюты будет несколько отличаться.

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