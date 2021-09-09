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Лікуємо симптоми, а не причину: чому українців не виходить перевести на "білі" зарплати

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Тіньова економіка в Україні Новина оновлена 09 вересня 2021, 14:41
Тіньова економіка в Україні

Економіст також пояснив, чому громадяни відмовляються від сплати податків

Тіньова економіка в Україні — це наслідок корупції, відсутності верховенства права та трудових відносин, які залишилися на рівні Радянського Союзу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів фінансист Сергій Фурса.

Так, на запитання журналіста: "Чому кожен новий уряд спочатку оголошує бій тіньовим зарплатам і завжди його програє?" — експерт з фінансів відповів, що тінь — це не проблема, а наслідок відразу декількох факторів — корупції, відсутності верховенства права та недодекомунізованої економіки на додачу. І залишатися українська економіка в тіні буде до тих пір, поки громадянам буде вигідніше давати хабарі, а не платити податки.

"Тут все дуже просто: якщо люди можуть не платити податки, вони їх із задоволенням не платять", — підкреслив економіст.

Більше подробиць на цю тему читайте в інтерв’ю "Телеграфу" - Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися.

Як повідомлялося раніше, економіст пояснив, чому Україна втратила інвесторів і з якої причини вони більше не хочуть приходити.

Також "Телеграф" писав, яка ситуація в Україні з державними пенсіями і чого чекати надалі.

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