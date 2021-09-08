Денег просто нет: банкир прояснил ситуацию с государственными пенсиями в Украине

Пожилых людей становится меньше, а налогоплательщиков — всё меньше

В Украине с каждым годом сильнее усугубляется демографический кризис, ввиду чего становится больше пенсионеров, и у государства нет денег на выплату для них пенсий.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" высказался инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Заметим, что в конце августа министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинцам, которым сейчас 40 лет, не стоит рассчитывать на пенсию от государства — эти слова произвели большой фурор.

По мнению Фурсы, ничего нового чиновник не сказал. Так, говорилось о втором уровне пенсионной системы, при котором все те, кому сейчас до 35 лет, переходят на накопительную пенсию в негосударственном пенсионном фонде.

Люди же старше останутся на солидарной пенсионной системе от государства, однако, их пенсии будут очень низкими и несравнимыми с прежними зарплатами. Причина этого, как объясняет эксперт по финансам, — в демографических проблемах страны.

"Соотношение работающих и тех, кто не работает, постоянно меняется в пользу последних. Соответственно, денег на то, чтобы платить пенсионерам пенсии на достойном уровне просто нет", — подытожил он.

Больше о ситуации на финансовом рынке в Украине читайте в материале "Телеграфа" — Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться.