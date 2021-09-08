Грошей просто немає: банкір прояснив ситуацію з державними пенсіями в Україні

Літніх людей стає менше, а платників податків — все менше

В Україні з кожним роком сильніше посилюється демографічна криза, через що стає більше пенсіонерів, і у держави немає грошей на виплату для них пенсій.

Про це в коментарі для "Телеграфа" висловився інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Зауважимо, що в кінці серпня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українцям, яким зараз 40 років, не варто розраховувати на пенсію від держави — ці слова справили великий фурор.

На думку Фурси, нічого нового чиновник не сказав. Так, говорилося про другий рівень пенсійної системи, при якому всі ті, кому зараз до 35 років, переходять на накопичувальну пенсію в недержавному пенсійному фонді.

Люди ж старше залишаться на солідарній пенсійній системі від держави, проте, їх пенсії будуть дуже низькими порівняно з колишніми зарплатами. Причина цього, як пояснює експерт з фінансів, — в демографічних проблемах країни.

"Співвідношення працюючих і тих, хто не працює, постійно змінюється на користь останніх. Відповідно, грошей на те, щоб платити пенсіонерам пенсії на гідному рівні просто немає", — підсумував він.

Більше про ситуацію на фінансовому ринку в Україні читайте в матеріалі "Телеграфа" - Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися.